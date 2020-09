#dif20 Shows: Einmalige Stimmung mit Schlager und Kabarett

Der „#dif20 Schlagergarten“ und der „#dif20 Kabarettabend & musikalische Gäste“ sorgten am Sonntag für einen unvergesslichen Abschluss der #dif20 Shows!

Wien (OTS) - Wien, 20. September 2020. Nach einem begeisternden Auftakt der #dif20 Shows am Samstagabend auf der Donauinsel, waren die Erwartungen umso größer für das Grande Finale am Sonntag. Und das Publikum wurde nicht enttäuscht! Ganz im Gegenteil: Die Besucherinnen und Besucher, die im Vorfeld ein Ticket über das Donauinselfest-Gewinnspiel gewinnen konnten, ließen sich von dem „#dif20 Schlagergarten“ und der „#dif20 Kabarettabend & musikalische Gäste“ mitreißen und genossen bei Sonne und unter Sternenhimmel das Grande Finale. Wie schon am Tag zuvor verliefen beide Shows reibungslos und mit einem sehr disziplinierten Publikum.

Fans, die nicht vor Ort sein konnten, hatten die Möglichkeit, den „#dif20 Schlagergarten“ über Radio Niederösterreich sowie den „Kabarettabend & musikalische Gäste“ live-zeitversetzt über ORF III und Ö1 mitzuverfolgen. Diese Live-Aufzeichnung ist auch ab sofort in der ORF-TVthek nachzusehen.

Kurt Wimmer, Präsident Verein Wiener Kulturservice: „Das Donauinselfest steht für einen bunten Mix aus Kunst und Kultur für alle Generationen und jeden Geschmack. Schlager und Kabarett ergänzten den heutigen Show-Tag daher perfekt. Wiederum lieferten die Künstlerinnen und Künstler großartige Auftritte. Damit konnten wir eines der wichtigsten Ziele des heurigen Donauinselfests erreichen: der Kunst und Kultur auch in diesen schwierigen Zeiten eine Bühne zu geben.“

Thomas Waldner, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien: „Bei großartigem Festivalwetter konnten wir die beiden Shows heute reibungslos und unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen durchführen. Es waren zwei sehr stimmungsvolle Programme mit einem gleichermaßen begeisterten wie auch disziplinierten Publikum! Danke dafür!“

#dif20 Schlagergarten

Am Vormittag wurde Musik aus den Genres Schlager und Volksmusik geboten, wie sie auch jährlich auf der traditionellen Donauinselfest-Schlagerbühne zu hören ist. Die Lauser, Insieme, Jazz Gitti, Oliver Haidt, Petra Frey und Marco Ventre & Band sorgten für exzellente Publikumsstimmung mit Schunkeln und Klatschen auf den Schanibankerln. Die Moderation übernahmen Elisabeth Engstler und Clemens Krautzer.

#dif20 Kabarettabend & musikalische Gäste

Auf der Festbühne versammelten sich Stars der heimischen Kabarettszene gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern zu einer gemeinsamen Show. Die Leitung des abwechslungsreichen Abends lag bei Georg Hoanzl. Das Publikum konnte von Herzen Lachen, Nachdenken und auch Mitsingen. Mit dabei waren Katharina Strasser, Boris Fiala, Ursula Strauss, Der Nino aus Wien, Anna Mabo, Katharina Dorian, Johannes Glück, Nadjah Maleh, Thomas Stipsits, Gery Seidl, Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Florian Scheuba, Christof Spörk, Sigrid Hauser, Magda Leeb, Eva Maria Marold, Gernot Kulis, Omar Sarsam, Buntspecht, Ernst Molden und das Frauenorchester bestehend aus Marlene Lacherstorfer, Sibylle Kefer, Maria Petrova. Hinzu kamen noch drei fulminante Überraschungskünstler zum Show-Ende: Alex Kristan, Viktor Gernot und Michael Niavarani. Die Moderation des Abends übernahmen Dirk Stermann und Christoph Grissemann.



#dif20 Shows – Sicherheit an erster Stelle

Corona-bedingt kamen dieses Jahr nur Besucherinnen und Besucher auf die Donauinsel, die im Vorfeld ein Ticket beim Donauinselfest Ticket-Gewinnspiel gewonnen hatten. Vor der Festbühne erhielten Ticketinhaberinnen und Ticketinhaber einen fixen Platz an einem Vierer-Tisch. Zwischen den Tischen war mehr als der gesetzlich vorgegebene Abstand vorhanden. Abseits der Tische musste ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Sicherheitsabstände wurden von den Besucherinnen und Besuchern stets vorbildlich eingehalten – ein großes Dankeschön an alle für die Disziplin und diesen Erfolg!

