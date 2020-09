SP-Novak ad ORF-„Pressestunde“: „Nur Bürgermeister Dr. Michael Ludwig ist mit ganzem Herzen für unser Wien im Einsatz!“

Wien mit klaren Konzepten und den richtigen Ideen in besten Händen

Wien (OTS/SPW) - „Wenn die heutige Doppel-‚Pressestunde‘ im ORF einen Schluss nahegelegt hat, dann folgenden: Bei Bürgermeister Dr. Michael Ludwig ist unser Wien in besten Händen. Im Vergleich zu den Vertretern der Oppositionsparteien haben er und sein Team nämlich klare Konzepte und die richtigen Ideen für unsere Stadt. Speziell auch in den letzten Monaten hat Bürgermeister Ludwig bewiesen, dass er mit ruhiger und besonnener Hand durch schwierige Zeiten führen kann“, erklärte Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, nach der ORF-„Pressestunde“ mit Heinz-Christian Strache (THC) und Christoph Wiederkehr (NEOS).

„Erneut musste Heinz-Christian Strache kreativ erklären, warum er sich nicht an seinen damaligen Rücktritt aus der Politik gehalten hat und schon nach wenigen Monaten ein Comeback gab. Ich sage hier ganz deutlich: Es wäre besser gewesen, wenn er seinen Abgang konsequent umgesetzt hätte“, so Novak. Kritik mit wenigen konkreten Konzepten ortete sie hingegen bei NEOS-Spitzenkandidaten Christoph Wiederkehr: „Mit seinem durchaus engagierten Auftreten bringt er in vielen Fällen durchaus konstruktive Vorschläge ein. Viele Teile seiner Kritik an der Bundesregierung sowie ÖVP-Spitzenkandidat und Finanzminister Gernot Blümel halte ich auch für treffend. Im Bezug auf Wien vermisse ich aber oft konkrete Konzepte und vor allem den Blick fürs große Ganze.“

„Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und sein Team drehen hingegen tagtäglich an den ‚großen Schrauben‘ und kümmern sich in allen möglichen Bereichen um die Bedürfnisse der Wienerinnen und Wiener. Gerade die letzten Monate haben die Stärke der sozialdemokratischen Ideen unter Beweis gestellt. Leistbares Wohnen, beste Bildungsmöglichkeiten für alle Kinder, flächendeckende Versorgung mit Spitzenmedizin und eine aktive Arbeitsmarktpolitik sorgen dafür, dass in Wien niemand im Stich gelassen wird. Dafür braucht es klare Konzepte und unermüdlichen Einsatz. Und genau dies ist bei Bürgermeister Dr. Michael Ludwig garantiert“, so Novak abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien