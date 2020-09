Städtische Hallenbäder: Betrieb in den Wintermonaten gesichert

Außergewöhnliche Sommersaison geht mit knapp 1,2 Mio BesucherInnen zu Ende

Wien (OTS) - „Wir können mit insgesamt 1,195.000 BesucherInnen in den städtischen Sommerbädern auf eine – trotz Corona-Einschränkungen – gute Sommersaison zurück blicken“, freut sich Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Uns ist aber auch wichtig, dass die WienerInnen auch in den Wintermonaten die Möglichkeit haben, schwimmen zu gehen und Bewegung zu machen. Deshalb haben wir ein Konzept für die Wintermonate in den Hallenbädern entwickelt.“

Konkret öffnen nach Saisonschluss der Sommerbäder am Montag, den 21. September, insgesamt zehn städtische Schwimmhallen. Das Hallenbad Hütteldorf folgt am 28. September, das Hallenbad Donaustadt am 1. Oktober 2020.

„Dem Schwimmvergnügen steht nichts im Wege, wenn man sich an die Abstandsregeln in allen Bereichen hält und außer beim Schwimmen und Duschen einen Mund-Nasen-Schutz trägt“, so Czernohorszky. Nach wie vor Gültigkeit hat auch eine 6 m2 Schwimmbeckenfläche pro Badegast, wodurch die maximale Zahl der Gäste in den Becken reduziert werden muss.

Um allen Schwimmern eine möglichst ausreichende Wasserflächen einzuräumen werden die Betriebszeiten der MA 44 – Bäder in Summe um 30 Stunden pro Woche ausgeweitet. Neu ist auch, dass für Badegäste, Schulen und Vereine getrennte Schwimmzeiten vergeben werden.

Schulschwimmen findet an vier Wochentagen von 8 bis 13 Uhr sowie an einem Wochentag von 11 bis 16.30 Uhr statt. Vereinsschwimmen ist an drei Wochentagen von 16.45 bis 21.00 Uhr sowie Samstag von 18.45 bis 21 Uhr möglich.

Der öffentliche Badebetrieb findet an vier Wochentagen von 13 bis 16 Uhr, an zwei Wochentagen zusätzlich bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag ganztägig statt. Zusätzlich gibt es Frühschwimmen an allen Bäderstandorten, und zwar an vier Wochentagen von 6.45 bis 7.50 Uhr.

1-2-3-Tickets bleiben bestehen, Bäderampel ebenso

Der bereits im Sommer erfolgreich erprobte 1-2-3-Tarif bleibt nun auch für die Herbst- und Wintermonate bestehen: So bezahlen Erwachsene 3 Euro, Jugendliche und SeniorInnen 2 Euro und Kinder ab 7 Jahren einen Euro. Ermäßigte Karten kosten ebenfalls zwei Euro, das Frühschwimmen wird für 1 Euro angeboten.

Die Badezeit wird zur Vermeidung von Wartezeiten auf drei Stunden reduziert. Die Auslastung wird weiterhin online in der Bäderampel angezeigt. Nach dem 13. März noch gültige Monats- und All-inclusiv-Karten werden an den Bäderkassen zurückgekauft, wofür zusätzliche Kassenöffnungszeiten angeboten werden. Alle Infos: wien.gv.at/baeder (Schluss)



