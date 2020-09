Einzigartige #dif20 Die Show!

DANKE an die Besucherinnen und Besucher für ihre Disziplin und DANKE an die Künstlerinnen und Künstler für ihre großartigen Performances!

Wien (OTS) - Wien, 19. September 2020. In herausfordernden Zeiten wie diesen braucht es Konzepte, um die wichtige österreichische Kunst- und Kulturbranche zu fördern und heimischen Künstlerinnen und Künstlern fair bezahlte Auftritte zu verschaffen. Mit der ersten der insgesamt drei #dif20 Shows, die heute erfolgreich über die Bühne gegangen ist, wurde bewiesen: Ja, es gibt solche Konzepte! Jene, die im Vorfeld ein Ticket via Donauinselfest-Gewinnspiel ergattert haben, konnten am Samstagabend auf dem Festplatz ein buntes Musik-Potpourri genießen: Parov Stelar, Opus, Granada, Mathea, Kreiml & Samurai und Russkaja sorgten für ausgelassene Stimmung auf den Tischen und Sitzbänken – Sicherheitsabstände wurden von den Besucherinnen und Besuchern stets vorbildlich eingehalten.

TV-Tipp: Alle, die nicht vor Ort dabei sein konnten, können die Live-Aufzeichnung ab sofort in der ORF-TVthek nachsehen.

Kurt Wimmer, Präsident Verein Wiener Kulturservice: „Ich freue mich sehr, dass das Donauinselfest geschafft hat, wieder eine so große Bühne in Wien mit Leben zu erwecken. Es ist ein tolles positives Zeichen für die Kunst-, Kultur- und Eventbranche, welches zeigt, dass mit Kreativität und unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen ein Event dieser Größe tatsächlich möglich ist!“

Thomas Waldner, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien: „Ein erfolgreicher Start in dieses einzigartige Donauinselfest-Wochenende. Ich möchte mich bei allen Besucherinnen und Besuchern der ersten #dif20 Show bedanken, die sich nicht nur an alle Sicherheitsmaßnahmen gehalten haben, sondern auch für eine wirklich tolle Stimmung im Publikum gesorgt haben! Und ein großer Dank geht natürlich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Künstlerinnen und Künstler, die diese erste Show möglich gemacht haben.“

Auf geht’s ins #dif20 Finale!

Nach der „#dif20 Die Show“, geht es morgen mit gleich zwei weiteren Shows ins große Finale des längsten Donauinselfests aller Zeiten. Die Festbühne auf der Donauinsel verwandelt sich zuerst in einen schwingenden „#dif20 Schlagergarten“ und danach zum mitreißenden „#dif20 Kabarettabend & musikalische Gäste“.

#dif20 Shows – Sicherheit am Festivalgelände geht vor

Corona-bedingt kommen dieses Jahr nur Besucherinnen und Besucher auf die Donauinsel, die im Vorfeld ein Ticket beim Donauinselfest Ticket-Gewinnspiel gewonnen haben. Die Eingangskontrollen erfolgen nach dem „No-Touch“-Prinzip. Vor der Festbühne bekommen Ticketinhaberinnen und Ticketinhaber einen fixen Platz an einem Vierer-Tisch zugewiesen. Zwischen den Tischen ist ausreichend Abstand vorhanden. Abseits der Tische muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

