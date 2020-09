#dif20 Die Show am 19. September 2020

Morgen wird die traditionelle Festbühne von Parov Stelar, Opus, Granada, Mathea, Kreiml & Samurai und Russkaja gerockt!

Wien (OTS) - Für die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner eines Donauinselfest 2020-Tickets geht es morgen bei der „#dif20 Die Show“ auf der Donauinsel mit Top-Acts der heimischen Musikszene los. Mit dabei sind Parov Stelar, Opus, Granada, Mathea, Kreiml & Samurai und Russkaja.

Heute endet die #dif20 Sommertour, die Wienerinnen und Wiener in den vergangenen 80 Tagen mit Pop-Up Konzerten in GANZ WIEN überrascht hat. Doch damit ist das Donauinselfest 2020 noch nicht vorbei: Morgen findet die erste der drei #dif20 Shows zum Grande Finale auf der Donauinsel statt. „#dif20 Die Show“ eröffnet das bunte Abschluss-Event mit Größen der heimischen Musikszene. Für die Besucherinnen und Besucher gelten am Festivalgelände strenge Sicherheitsvorkehrungen. Denn die Gesundheit und Sicherheit aller steht für die Veranstalterinnen und Veranstalter an erster Stelle. Alle, die kein Ticket ergattern konnten, können die Show ab dem Auftritt von Mathea live-zeitversetzt ab 18:50 Uhr auf ORF III mitverfolgen.

#dif20 Die Show: Programm



16.10 Uhr – Russkaja

17.00 Uhr – Kreiml & Samurai

17.55 Uhr – Mathea

18.50 Uhr – Granada

19.50 Uhr – Opus

21.20 Uhr – Parov Stelar



#dif20 Shows – Sicherheit am Festivalgelände geht vor

Corona-bedingt kommen dieses Jahr nur Besucherinnen und Besucher auf die Donauinsel, die im Vorfeld ein Ticket beim Donauinselfest Ticket-Gewinnspiel gewonnen haben. Die Eingangskontrollen starten ab 15.00 Uhr und erfolgen nach dem „No-Touch“-Prinzip. Vor der Festbühne bekommen Ticketinhaberinnen und Ticketinhaber einen fixen Platz an einem Vierer-Tisch zugewiesen. Zwischen den Tischen ist ausreichend Abstand vorhanden. Abseits der Tische muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Tische müssen bis 18.00 Uhr besetzt werden.

Weitere Infos dazu sind hier nachzulesen sowie den FAQs und der Hausordnung des Donauinselfests 2020 zu entnehmen.

