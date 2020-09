Kinofilm "Wish Man - Jeder kann ein Held sein" am 26.09. auf Bibel TV in deutscher Erstausstrahlung

Nach einer wahren Geschichte: Motorradpolizist erfüllt letzten Wunsch eines todkranken Jungen (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Film erzählt die bewegende Geschichte von Frank Shankwitz, dem Mitbegründer der "Make-A-Wish" Foundation. Die gemeinnützige Organisation erfüllt todkranken Kindern ihren letzten Wunsch. "Wish Man - Jeder kann ein Held sein" läuft am 26. September um 20.15 Uhr als Free-TV Premiere auf Bibel TV.

Arizona 1980: Der Highway Patrol Motorradpolizist Frank Shankwitz (Andrew Steel) ist ein Mann mit einer bewegten Vergangenheit. Während er ein Fahrzeug verfolgt, das sämtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen ignoriert, erleidet er einen Unfall, der tödlich hätte ausgehen können. Frank muss sein Leben neu ordnen. Ihm wurde eine zweite Chance gegeben, die er aber eher mit Alkohol und Tabletten füllt. Im Rahmen von Franks Reha bittet ihn der Polizeichef Sergeant Eddie Newman (Robert Pine), Zeit mit dem todkranken Jungen Michael (Christian Ganiere) zu verbringen. Für Michael ist Frank ein Held. Aus der ungewöhnlichen Begegnung entsteht eine noch ungewöhnlichere Freundschaft. Der Junge inspiriert Frank, einen neuen Weg zu gehen.

Das Ergebnis war die Make-A-Wish Foundation, die heute, vierzig Jahre nachdem Shankwitz sie ins Leben gerufen hatte, fast eine halbe Million Wünsche von lebensbedrohlich erkrankten Kindern erfüllt hat. Die Organisation arbeitet weltweit mit ehrenamtlichen Helfern und finanziert sich durch Spenden.

Der Film "Wish Man - Jeder kann ein Held sein" zur Entstehungsgeschichte der Non-Profit-Organisation läuft am 26. September um 20.15 Uhr als Free-TV Premiere auf Bibel TV.

