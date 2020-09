ORF III am Wochenende: Highlights vom Donauinselfest-Finale live-zeitversetzt

Konzerte von Opus, Granada, Parov Stelar und Mathea am Samstag, Kabarett-Show mit Lukas Resetarits, Andreas Vitásek u. v. m. am Sonntag

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Samstag, dem 19., und am Sonntag, dem 20. September 2020, das große Finale des diesjährigen Donauinselfests mit den besten Musik- und Kabarettauftritten live-zeitversetzt von der Festbühne der Donauinsel. Dazu gibt es jede Menge Rahmenprogramm aus Musik und Kabarett.

Samstag, 19. September

Der Samstag steht von 8.25 Uhr bis 5.20 Uhr am nächsten Tag ganz im Zeichen des Austropop: „Best of Open Air“ präsentiert u. a. Konzert-Höhepunkte früherer Donauinselfeste, darunter Christina Stürmer, Seiler & Speer, Gert Steinbäcker, Pizzera & Jaus, Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros u. v. m. Um 18.45 Uhr startet „ORF III LIVE“ mit der Übertragung vom Donauinselfest 2020, das heuer ebenfalls ganz im Zeichen von Musik aus Österreich steht. Die Salzburger Chartstürmerin Mathea, der mit „2x“ der Durchbruch gelang, präsentiert ihre Hits, die nicht nur im österreichischen Radio auf-und abgespielt werden. Danach begeistert die steirische Band Granada (19.30 Uhr) mit Dialekt, Gitarrenpop, Akkordeon und den perfekten Spätsommerhits. Opus, die Weltstars aus Österreich, bringen ein Jahr vor ihrer Abschlusstournee noch einmal ein fulminantes Konzert auf die Bühne, das ORF III um 20.15 Uhr zeigt. Neben ihrer Hymne „Live is Life“ stehen außerdem Auftritte von Stargästen auf dem Programm. Zum Abschluss bringt Parov Stelar (21.30 Uhr), der aktuell erfolgreichste internationale Musik-Act aus Österreich, mit seinem „Electro Swing“ und einer atemberaubenden Bühnenshow das Publikum zum Mittanzen. Ani Gülgün-Mayr meldet sich zwischen den Konzerten live von der Donauinsel, mischt sich unter die Festivalbesucher/innen und begrüßt die Stars zum Gespräch.

Sonntag, 20. September

Am Sonntag geht es an die Lachmuskeln, wenn ORF III erstmals auch Kabarett vom Donauinselfest überträgt. Bereits ab 11.40 Uhr sorgen Kabarett-Klassiker aus dem Archiv, darunter Auftritte von Alex Kristan, Roland Düringer, Gery Seidl, für beste Unterhaltung. Um 20.00 Uhr bitten Ani Gülgün-Mayr und Gerald Fleischhacker zum Auftakt der Übertragung des diesjährigen Festivalfinales die Kabarett-Stars, die gleich auf der Bühne stehen werden, zum Interview. Ab 20.15 Uhr präsentiert ORF III dann die große Kabarett-Show mit den beliebtesten Stars der heimischen Szene, live-zeitversetzt von der Donauinsel. So kann man sich auf Acts von Lukas Resetarits, Thomas Stipsits, Andreas Vitásek, Gery Seidl, Florian Scheuba, Gernot Kulis, Eva Maria Marold, Nadja Maleh u. v. m. freuen. Für musikalische Unterhaltung sorgen weiters Ursula Strauss und Ernst Molden, Katharina Strasser und Boris Fiala sowie Der Nino aus Wien.

