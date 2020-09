Ex-Vorstand der ADA-Möbelgruppe gründet eigenes Unternehmen in Graz

Georg Walchshofer, ehemaliger Vorstand der ADA-Gruppe, gründet das Online-Möbel-Portal CASARISTA und eröffnet zugleich seinen ersten Shop in der Kaiserfeldgasse 20 in Graz.

Graz (OTS) - Mit CASARISTA etabliert der Jungunternehmer (34) einen einfachen, schnellen und modernen Weg, wie man in Zukunft sein Zuhause nach den eigenen Wünschen gestalten kann – und das zu einem fairen Preis. Damit Möbel kaufen so richtig Spaß macht.

Bei CASARISTA kann der Kunde sein Möbelstück online mit einem 3D-Konfigurator individuell gestalten und bestellen. Dieses wird dann als Unikat gefertigt und direkt von der Produktion ins Wohnzimmer geliefert – und das binnen vier(!) Wochen.

Zusätzlich zum Online-Vertrieb in Österreich und Deutschland öffnete am vergangenen Freitag (18.09.) der erste lokale Store von CASARISTA in der Kaiserfeldgasse 20 in Graz seine Tore. Vor Ort kann man sich von der hohen Qualität der Möbel selbst ein Bild machen und sich einen Überblick über die verschiedensten Designs, Bauformen, Bezugsmaterialien, etc. verschaffen. Top im Shop: Kunden werden bei einem gemütlichen Kaffee oder auch einem guten Glas Wein fachmännisch beraten und erhalten zahlreiche wertvolle Einrichtungstipps.

Georg Walchshofer: „Nach zehn Jahren in Führungspositionen habe ich gesehen, dass sich in der Möbelbranche etwas ändern muss: Starre Strukturen, aufwendige Prozesse, intransparente und meist überhöhte Preise sowie extrem lange Lieferzeiten prägen die Branche, die hauptsächlich massenhafte Stangenware produziert. Wir starten jetzt mit Polstermöbel (Sofas, Sitzgruppen) und werden dann über die Monate das Sortiment sukzessive erweitern, sodass sich jeder in Zukunft sein gesamtes Zuhause individuell bei CASARISTA gestalten kann“. www.casarista.com

Höchst individuell : Ein Möbelstück, das nach Wünschen und Bedürfnisse der Kunden als Unikat angefertigt wird.

Höchst hochwertig : Ein Möbelstück, das konsequent alle unnötigen Prozesse des klassischen Möbelhandels überfliegt und aus hochwertigen Materialien gefertigt wird.

Höchst unkompliziert : Ein Möbelstück, das individuell online konfiguriert und direkt nach Hause geliefert wird.

Rückfragen & Kontakt:

Georg Walchshofer

Mobil: 0664 5464891

Mail: georg.walchshofer @ casarista.com

https://www.casarista.com/