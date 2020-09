Korosec ad Kopietz: Kritik an rot-grüner Politik ist keine Majestätsbeleidung

Ältere Generation durch zunehmende Konflikte in der Stadt Wien und Corona-Testchaos verunsichert

Wien (OTS) - "Die Methode der SPÖ, jede Kritik an ihrer Arbeit und das Aufzeigen von Problemen in der Stadt als Wien-Bashing darzustellen, nimmt immer skurrilere Formen an. Sie jetzt aber als Kritik an den großartigen Aufbauleistungen der älteren Generation nach dem 2. Weltkrieg zu interpretieren, statt an der eigenen verfehlten Politik und Misswirtschaft, ist nicht zu akzeptieren", kritisiert die Seniorensprecherin der neuen Volkspartei Wien, Ingrid Korosec.

Die ältere Generation in Wien sei durchaus verunsichert, soweit stimme Kopietz' Behauptung. Das liege aber nicht an berechtigter Kritik an der rot-grünen Stadtpolitik - sondern an den zunehmenden Konflikten, zu denen es durch jahrelange verfehlte Integrationspolitik in der Stadt komme, an den viel zu hohen Coronazahlen und dem Wiener Test-Chaos und den damit verbunden Einschränkungen. "Etwas an unserer schönen Stadt verbessern und die Lebensqualität für die Wienerinnen und Wiener - aller Generationen - halten und steigern zu wollen, darf von der SPÖ nicht jedesmal als Majestätsbeleidigung interpretiert werden", betont Korosec abschließend.

