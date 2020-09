Doppel-„Pressestunden“ im ORF zur Wien-Wahl starten mit Heinz-Christian Strache bzw. Christoph Wiederkehr

Am 20. September um 11.05 bzw. 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Rahmen der umfangreichen ORF-Berichterstattung im Vorfeld der Wien-Wahl (Details unter presse.ORF.at) kommen in drei Doppel-„Pressestunden“ alle sechs Spitzenkandidaten bzw. die Spitzenkandidatin der im Rathaus vertretenen Parteien zu Wort. Den Anfang machen am Sonntag, dem 20. September 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 Heinz-Christian Strache, Team HC Strache, bzw. um 12.00 Uhr Christoph Wiederkehr, NEOS.

Nach dem Ibiza-Skandal hat der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Jetzt will er wieder in den Wiener Gemeinderat einziehen. Das neu gegründete Team HC Strache ist völlig auf ihn zugeschnitten. Strache tritt gegen Zuwanderung ein und für mehr direkte Demokratie. Die Fragen stellen Eva Linsinger (profil) und Tobias Pötzelsberger (ORF).

Der zweite in der Wien-Wahl-Serie der „Pressestunde“ ist Christoph Wiederkehr. Der Landessprecher der NEOS hat Partei und Rathausklub vor zwei Jahren von Beate Meinl-Reisinger übernommen. Er setzt auf das klassische NEOS-Thema Bildung sowie auf die Kontrolle der rot-grünen Stadtregierung. Eine Koalition mit der Wiener ÖVP unter Gernot Blümel schließt er aus. Die Fragen stellen Barbara Tóth (Falter) und Regina Pöll (ORF).

Die weiteren „Pressestunden“ zur Wien-Wahl 2020

Sonntag, 27. September

11.05 Uhr: Gernot Blümel, ÖVP

12.00 Uhr: Birgit Hebein, Die Grünen

Sonntag, 4. Oktober

11.05 Uhr: Dominik Nepp, FPÖ

12.00 Uhr: Michael Ludwig, SPÖ

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at