Perchtoldsdorf: Fahrbahn Plättenstraße / Wiener Gasse saniert

Fahrbahnerneuerung L 112 Zwentendorf – Bärndorf abgeschlossen

St.Pölten (OTS) - Die Fahrbahnarbeiten an der stark befahrenen Achse Plättenstraße und Wiener Gasse (L 2091) in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) sind abgeschlossen. Im Oktober und November 2019 wurde bereits der Bereich zwischen Siegfried-Ludwig-Platz und Feldgasse saniert, nunmehr erhielt die Wiener Gasse bis zur Gauguschgasse einen neuen Fahrbahnbelag sowie die Markierung eines Mehrzweckstreifens. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko dazu: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahme hier in Perchtoldsdorf ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“ Besonders bedankte sich Schleritzko bei den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern sowie bei der Anrainerschaft für ihr Verständnis während den Bauarbeiten.

Die Fahrbahn der Landesstraße L 2091 in Perchtoldsdorf wurde von Kilometer 0,442 bis Kilometer 0,950 auf einer Länge von rund 500 Metern und auf einer Fläche von etwa 3.600 Quadratmetern unter Beibehaltung der Breite erneuert. Inklusive des vorjährigen Bauloses hat das Land Niederösterreich rund 243.000 Euro in die Sanierung investiert, die Marktgemeinde hat die Nebenflächen um rund 25.000 Euro erneuert.

Im Bezirk Tulln ist die Fahrbahn der Landesstraße L 112 zwischen Zwentendorf und Bärndorf auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern saniert worden. Landtagspräsident Karl Wilfing hat sich kürzlich vor Ort ein Bild über den Baufortschritt gemacht. Die Arbeiten wurden in einer Bauzeit von rund zwei Monaten ausgeführt, die Gesamtkosten von rund 164.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Dabei wurde die Fahrbahn der Landesstraße L 112 ab der Kreuzung mit der Ing. August Kargl-Straße in Zwentendorf bis zum östlichen Ortsbeginn von Bärndorf auf einer Fläche von rund 12.000 Quadratmetern abgefräst. Abschließend wurde eine neue Asphaltdeckschichte von der Firma Gebrüder Haider aus Großraming aufgetragen und die Bodenmarkierung aufgebracht.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

