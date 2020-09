VBV-Vorsorgekasse erhält Auszeichnung für „Exzellenz in verantwortungsvoller Nachhaltigkeit“

Sonderpreis beim Staatspreis Unternehmensqualität 2020 für VBV

Wien (OTS) - Im Rahmen der Verleihung des „Staatspreises Unternehmensqualität 2020“ am 16. September 2020 gab es erneut eine besonders klingende Auszeichnung für die VBV-Vorsorgekasse. Sie bekam den Sonderpreis für „Exzellenz in Verantwortungsvoller Nachhaltigkeit“. Dieser Preis unterstreicht einmal mehr die führende Position der VBV als Pionier und Vordenker im Bereich Nachhaltigkeit in Österreich. Der „Staatspreises Unternehmensqualität“ wird durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und die Quality Austria vergeben.

Bereits im Vorjahr erhielt die VBV-Vorsorgekasse im Rahmen des Staatspreises Unternehmensqualität die Auszeichnung ‚Wertvolle Beiträge zu gelebter Nachhaltigkeit‘. „Zwei Jahre in Folge im Rahmen des Staatspreises Unternehmensqualität so prominente Auszeichnungen zu erhalten, ehrt uns ganz besonders“, freut sich Mag. Andreas Zakostelsky, CEO der VBV-Vorsorgekasse. „Das Thema Nachhaltigkeit wird von uns seit dem Beginn der Unternehmenstätigkeit seit rund 20 Jahren gelebt. Wir verstehen uns hier ganz klar als Vordenker und danken der Jury für die erneute Auszeichnung dieser Unternehmens-Vision.“

Staatspreis Unternehmensqualität: Eine Top-Auszeichnung

Für die Teilnahme an dem heuer zum 25. Mal verliehenen Staatspreis Unternehmensqualität unterzogen sich Unternehmen einer intensiven Bewertung durch Experten aus der Praxis. Die Experten-Jury bewertete die Unternehmensqualität der 26 Kandidaten für den Staatspreis auf Basis des EFQM Excellence Modells. Die Teilnehmer haben sich im Vorfeld einem Vor-Ort Besuch durch ein Assessorenteam gestellt und Feedback zu ihren branchenspezifischen Stärken sowie zu den wichtigsten Unternehmensbereichen erhalten. Unternehmen müssen glaubhaft vermitteln, dass über mehrere Jahre hinweg ein wesentlicher Beitrag zur Erfüllung der Ansprüche aller Interessengruppen – Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Aktionären, Umwelt und Gesellschaft – geleistet wurde.

VBV-Vorsorgekasse: Langjährig nachhaltig erfolgreich

Die VBV-Vorsorgekasse ist Marktführer bei der obligatorischen, betrieblichen Vorsorge (Abfertigung NEU) und betreut rund jeden dritten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbständigen in Österreich. Sie gilt weit über die Branche hinaus als Vordenker in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Seit 2014 arbeitet das Unternehmen klimaneutral. 2015 hat sich die VBV – als erstes Finanzinstitut im deutschsprachigen Raum – dazu verpflichtet, den „CO2-Fußabdruck“ ihres Portfolios zu messen. Seit 2016 hat sich das Unternehmen völlig aus Veranlagungen zurückgezogen, die mindestens fünf Prozent ihres Umsatzes mit dem Abbau bzw. Handel von Kohle erwirtschaften. 2019 wurde der VBV-Vorsorgekasse eine ganz besondere Auszeichnung zuteil: Sie wurde als einziges österreichisches Unternehmen in die weltweite Top-Nachhaltigkeitsgruppe (PRI-Leaders-Group) der von den Vereinten Nationen unterstützte PRI-Initiative aufgenommen.

Die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at

