Ludwig/Hanke – „Stolz auf Wien“: Erste Beteiligungen an Wiener Unternehmen

Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke präsentieren die ersten Beteiligungen an Wiener Unternehmen durch die “Stolz auf Wien” Beteiligungsgesellschaft

Wien (OTS) - Im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wiener Wirtschaft hat die Stadt nicht nur ein insgesamt 200 Mio. Euro schweres Corona-Hilfspaket geschnürt, sondern geht auch gänzlich neue Wege: Die dafür gegründete „Stolz auf Wien“ Beteiligungs GmbH, ein Tochterunternehmen von Wien Holding und Wirtschaftskammer Wien, stellt betroffenen Unternehmen mithilfe einer befristeten Beteiligung Eigenkapital zu Verfügung. Am Montag, den 14. September 2020, wurden in der ersten Beiratssitzung die ersten Unternehmen bestätigt: Die zwei traditionsreichen Wiener Unternehmen FREY WILLE und Adamol konnten sich als erste eine Beteiligung sichern. Weitere Unternehmen sind bereits in der Pipeline, die Detailprüfung durch Wirtschaftsprüfkanzleien laufen. Die Ergebnisse gehen demnächst an den Beirat, der wiederum Empfehlungen an die Stolz auf Wien-Geschäftsführung betreffend der nächsten Beteiligungen aussprechen wird.

„Wir wollen mit dieser Initiative den Wiener Unternehmen, die durch die Corona-Krise besondere Herausforderungen zu stemmen haben, helfen, diese schwierige Situation zu meistern. Wir stellen damit Wiener Unternehmen Eigenkapital zu Verfügung. Ziel ist es, diese Firmen zu stabilisieren und damit Jobs abzusichern“, so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. „Eines ist uns dabei besonders wichtig: Die Unternehmen sollen nicht das Gefühl haben, dass wir sie übernehmen wollen. Wir beschränken uns auf eine Beteiligung von maximal 20 Prozent und bieten an, dass sie diese bereits vor Ablauf der sieben Jahre zurückkaufen können. Wir wollen die Unternehmen mit dieser Möglichkeit unterstützen, sehr schnell Kapital in die Unternehmen zu bringen.“

Rund 40 Millionen Euro stehen im ersten Schritt schon zur Verfügung

„Die Stadt Wien stellt für diese neue Beteiligungsgesellschaft ein Kapitalvolumen von 20 Millionen Euro zur Verfügung. Wir freuen uns sehr, dass sich als weitere KapitalgeberInnen die Wirtschaftskammer Wien, die Bawag Group, die Erste Bank, die UniCredit Bank Austria, die Wiener Städtische sowie die AVZ Privatstiftung engagieren und in Summe rund weitere 20 Millionen Euro an Kapital einbringen. Insgesamt gehen also im ersten Schritt rund 40 Millionen Euro in diese Initiative, mit der wir Unternehmen mit hoher Relevanz für den Standort Wien bestärken, in ihre Zukunft zu investieren“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. „Die Beteiligung durch die „Stolz auf Wien“ Beteiligungs GmbH ist auf maximal eine Million Euro bzw. maximal 20 Prozent Gesellschafteranteile pro Unternehmen begrenzt. Nach spätestens sieben Jahren gehen diese Beteiligungen wieder an die EigentümerInnen zurück. Zu Beginn der Partnerschaft wird auch ein klares Ausstiegsszenario für beide Seiten festgelegt“, so Hanke weiter.

Hochkarätiger ExpertInnenbeirat gab erste Empfehlungen ab

Vom hochkarätigen ExpertInnenbeirat, dem Bundeskanzler aD Dr. Franz Vranitzky, Gaston Giefing, Dr. Erich Hampel, Univ.-Prof.in Dipl.Ing.in Dr.in Dr.in HC Edeltraud Hanappi-Egger, Mag. Helmut Horvath, Dr. Christian Konrad, Mag. (FH) Roland Pichler sowie Mag. Heinz Wollinger angehören, wurde am Montag, den 14. September 2020 eine klare Empfehlung darüber ausgesprochen, an welchen Unternehmen eine Beteiligung erfolgen kann.

Somit können die zwei ersten Wiener Unternehmen auf die Unterstützung von „Stolz auf Wien“ zählen: Mit der Adamol Mineralölhandelsgesellschaft m.b.H. und der FREY WILLE GmbH & Co. KG gehen zwei traditionsreiche Wiener Unternehmen diesen ersten Schritt in Richtung Zukunft. Adamol blickt auf eine über 100-jährige Firmengeschichte in Wien zurück und konnte sich als Marktführer im Bereich Motoröle und Schmierstoffe etablieren. Auch FREY WILLE, mit Firmensitz in Wien, entwickelte sich seit der Gründung 1973 zu einem weltweit renommierten Hersteller von hochwertigen Schmuckkollektionen “made in Vienna”.

Beteiligung basierend auf klaren Kriterien

Zielgruppe der „Stolz auf Wien“ Beteiligungs GmbH sind Wiener Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise einen Finanzmittelbedarf haben, langfristig jedoch auf eine positive Zukunftsprognose bauen können. Unternehmen, die für eine Beteiligung in Frage kommen, müssen ein starker Teil der Wiener Identität sein, volkswirtschaftliche Bedeutung vorweisen, hohe Relevanz für die Wirtschafts- und Innovationsstrategie Wien 2030 haben sowie eine relevante Anzahl an Arbeitsplätzen sichern.

Einfacher Ablauf – rasche Hilfe

Der Prozess kann in vier Stufen erklärt werden: Zunächst erfolgt eine Interessensbekundung seitens des interessierten Unternehmens, die online via Antragsformular auf https://www.wienholding.at/Stolz-auf-Wien-Beteiligungs-GmbH/Voranmeldung eingereicht werden kann. Danach wird der Betrieb einem ersten Screening unterzogen und zur Detailprüfung an renommierte Wirtschaftsprüfkanzleien weitergegeben. Nach positiver Prüfung gibt der Beirat eine finale Handlungsempfehlung an die Geschäftsführung der Stolz auf Wien Beteiligungsgesellschaft ab. Schließlich folgen Ausarbeitung und Abschluss des Beteiligungsvertrags.





Die Finanzierungspartner der StolzaufWien Beteiligungs GmbH

Wirtschaftskammer Wien

„Eigenkapital für unsere Unternehmen ist der Treibstoff um den Wirtschaftsmotor nach Corona wieder zum Brummen zu bringen und mit Schwung aus dieser schwierigen Zeit zu kommen. Mit der Stolz auf Wien Beteilligung GmbH leisten wir gemeinsam dazu einen wichtigen Beitrag”, sagt Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck.

BAWAG Group

„In dieser aktuellen wirtschaftlichen Ausnahmesituation unternimmt die BAWAG Group große Anstrengungen, ihren Teil zur Unterstützung der Realwirtschaft beizutragen. Es ist uns ein besonderes Anliegen im Rahmen von Stolz auf Wien temporär Unternehmen in Wien zu begleiten, denn Österreich ist unser Kernland und Wien unsere Heimat,” so Enver Sirucic, Mitglied des Vorstandes und CFO der BAWAG Group.

Erste Bank

„Österreichs Unternehmen brauchen Eigenkapital und da ist die „Stolz auf Wien“ Beteiligungs GmbH wirklich eine gut durchdachte Beteiligungskonstruktion. Vor allem, weil die Stadt nach sieben Jahren wieder aus dem Unternehmen raus geht. Die UnternehmerInnen bekommen Liquidität und gleichzeitig die Sicherheit auf Erhalt ihrer Eigenständigkeit“, so Peter Bosek, CEO der Erste Bank.

UniCredit Bank Austria

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender UniCredit Bank Austria: „In der ersten Phase der Krise war es unsere erste Priorität, die Liquidität der Unternehmen aufrechtzuerhalten. Die heimischen Unternehmen – insbesondere Klein- und Mittelbetriebe – benötigen aber auch ausreichend Eigenkapital, um sich in den kommenden Jahren gut entwickeln und investieren zu können, also wettbewerbsfähig zu bleiben. Deshalb war es für uns ein wichtiges Anliegen, die Stolz auf Wien Beteiligungs GmbH zu unterstützen. Gemeinsam mit der Stadt Wien und den anderen Partnern leisten wir damit einen wichtigen Beitrag, um den Wirtschaftsstandort Wien weiter zu stärken.“

Wiener Städtische Versicherung

„Die Corona-Pandemie braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung, um die Folgen für den Wiener Wirtschaftsstandort – so gut es geht – abzufedern. Deshalb engagieren wir uns bei der Aktion „Stolz auf Wien“ mit dem Ziel, Unternehmen in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen und so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten“, sagt Robert Lasshofer, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung.

AVZ Privatstiftung

„Die AVZ Privatstiftung glaubt an die Stärke und Chancen der Wiener Wirtschaft und bekennt sich zu ihr auch in schwierigen Zeiten. Sie beteiligt sich gerne an dieser für die Wiener Wirtschaft wichtigen Aktion”, sagt AVZ Privat-Stiftungsvorstand Dr. Herbert Pichler.





