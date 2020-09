20 Jahre MINI MED Studium

Die RMA Gesundheit GmbH feiert das Jubiläum der beliebten Vortragsreihe

Wien (OTS) - Im Jahr 2000 begann das MINI MED Studium in Innsbruck seine Erfolgsgeschichte und eroberte in den darauffolgenden Jahren ganz Österreich mit seinem Konzept. Dabei wurde stets die Philosophie des Gründers, Univ.-Prof. Dr. Georg Bartsch, verfolgt: Menschen zu befähigen, auf Augenhöhe mit ihren ÄrztInnen zu kommunizieren und die eigene Gesundheit und Krankheit besser zu verstehen. Johannes Oberndorfer, Geschäftsführer der RMA Gesundheit GmbH, die das MINI MED Studium seit 2016 veranstaltet, betont: „Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu steigern, ist seit jeher das Ziel der MINI MED-Veranstaltungen. In den letzten Jahren haben wir viele neue Formate etabliert, um medizinisches Fachwissen aus erster Hand an die Menschen zu vermitteln.“

Retrospektive und Aktuelles im MINI MED Magazin

Die Herbst-Ausgabe des MINI MED Magazins beleuchtet nicht nur die Anfänge der Vortragsreihe in Tirol, sondern erläutert auch, welche zusätzlichen Angebote zur Förderung der Gesundheitskompetenz dank des MINI MED Studiums entstanden sind. Zudem kommen wichtige StakeholderInnen aus Politik und Medizin zu Wort und gratulieren dem MINI MED Studium zum Jubiläum. Unter anderem lobt Gesundheitsminister Rudolf Anschober: „MINI MED ist ein Best-Practice-Beispiel für eine niederschwellige, aber auf hohem fachlichem Niveau basierende Gesundheitskommunikation.“ ÖGK-Generaldirektor Mag. Bernhard Wurzer schätzt das MINI MED Studium ebenfalls sehr: „Für die ÖGK ist MINI MED ein wertvoller Partner bei der Vermittlung von Gesundheitskompetenz.“

Das MINI MED Magazin mit sämtlichen Informationen zum Jubiläum liegt an allen MINI MED-Standorten, sowie in vielen Arztpraxen und Kliniken auf. Online ist es ebenfalls abrufbar unter www.minimed.at/magazin.

Weiterführende Links



Rückfragen & Kontakt:

RMA Gesundheit GmbH

Johannes Oberndorfer

Geschäftsführer

M + 43/664/80 666 8570

johannes.oberndorfer @ gesund.at