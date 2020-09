Wolfgang Kuzmits wird neuer kaufmännischer Leiter der Kunsthalle Wien

Vertrag beginnt mit 1. 6. 2021 und läuft fünf Jahre bis 31 .5. 2026

Wien (OTS) - Die Kunsthalle Wien bekommt eine neue kaufmännische Leitung: Der Wirtschaftswissenschafter und Kulturmanager Wolfgang Kuzmits wird der Kunsthalle Wien künftig für fünf Jahre zur Verfügung stehen.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler folgt damit der Empfehlung der Hearing-Kommission, die sich einstimmig für Wolfgang Kuzmits ausgesprochen hat. Der Hearing-Kommission gehörten Hannah Lessing, Vorsitzende des Aufsichtsrates der Kunsthalle Wien GmbH, Norbert Kettner, Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates, Anita Zemlyak, Abteilungsleiterin der Kulturabteilung und Eigentümervertreterin, Sonja Huber, Fachreferentin für bildende Kunst in der MA 7, sowie Katharina Egger, Büro der Kulturstadträtin, an.

Die Ausschreibung für die kaufmännische Leitung der Kunsthalle Wien fand vom 18. 4. bis 29. 5. 2020 statt; 36 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich beworben.

„Wolfgang Kuzmits hat sich große Erfahrung, Know how und Sachkenntnis im Ausstellungs- und Veranstaltungswesen erworben“, stellt die Stadträtin fest. So war er etwa neun Jahre erfolgreich als Geschäftsführer des Kultur-Service Burgenland tätig und hatte in dieser Position das Landesmuseum und die Landesgalerie Burgenland sowie den Projektraum und die musikhistorischen Häuser, die Haydn und Liszt gewidmet sind, verantwortet. „Kuzmits gilt als überaus engagiert, kreativ und kompetent. Gemeinsam mit der künstlerischen Leitung kommt ihm eine große Aufgabe zu – das Haus neu zu positionieren und in der Stadt künstlerisch noch tiefer zu verankern“, so Kaup-Hasler und fügt hinzu: „Mein besonderer Dank gilt schließlich Sigrid Mittersteiner, die die Kunsthalle Wien in schwierigen Zeiten umsichtig geleitet hat. Sie wird sich mit Ende Mai 2021 in die Pension verabschieden“.

„Ich freue mich sehr, dass die Entscheidung betreffend die Besetzung der kaufmännischen Geschäftsführung der Kunsthalle Wien GmbH. auf mich gefallen ist und mir das Vertrauen geschenkt wird. Wenn man im Kulturmanagement tätig ist, so ist es eine großartige Chance, bei der Weiterentwicklung einer der führenden Institutionen im Bereich der zeitgenössischen Kunst mitarbeiten zu dürfen. Es spornt mich an und motiviert mich sehr, die Direktorinnen künftig unterstützen zu dürfen und gemeinsam mit dem gesamten Team der Kunsthalle Wien GmbH. den Besucher*innen ein spannendes Ausstellungsprogramm zu bieten. “

Biographie Wolfgang Kuzmits

Wolfgang Kuzmits wurde am 7. Juni 1967 in Eisenstadt geboren und lebt mit seiner Familie in Wien. Kunst, Kultur und deren Management begleiten und prägen sein gesamtes Leben.

Wolfgang Kuzmits studierte Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und der Johannes Kepler Universität Linz. Er absolvierte überdies einen Universitätslehrgang für Kulturmanagement und einen Universitätslehrgang für Kultur- und Medienmanagement (MAS) am Internationalen Zentrum für Kultur& Management Salzburg.

Wolfgang Kuzmits ist Kulturmanager sowie wissenschaftlicher Leiter und Lektor an der Fachhochschule Burgenland. Er hat eine umfassende Erfahrung im Ausstellungs-, Veranstaltungs-, Festival- und Eventmanagement. In der Zeit von 1999 bis 2019 leitete er im Auftrag des Landes Burgenland mehrere Gesellschaften, Kulturvereine und Projekte: Im Zeitraum von 1999 bis 2009 in der Funktion als Geschäftsführer das Schloss Esterházy, ab 2010 die Kultur-Service Burgenland und die Museen und Galerien sowie ab 2013 die fünf Kultur- und Kongresszentren des Landes Burgenland. Von 2006 bis 2013 war er überdies kaufmännischer Geschäftsführer der Schloss-Spiele Kobersdorf. In den Jahren 2007 bis 2012 war er federführend verantwortlich für die Planung und Organisation der beiden internationalen Jubiläumsjahre „Haydn 2009“ und „Lisztomania 2011“. Darüber hinaus wickelte er zahlreiche weitere Projekte, Publikationen und CD-Produktionen ab und erstellte Strategie- und Strukturkonzepte für das Land Burgenland. In seiner letzten Funktion als Geschäftsführer leitete er die JAM MUSIC LAB GmbH.

Wolfgang Kuzmits ist Mitglied des Aufsichtsrates der Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024 GmbH. und Mitglied des Kulturinitiativen-Beirates des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport.

Nähere Informationen: www.wolfgangkuzmits.at

