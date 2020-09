Katharina Spanring ist ÖVP-Spitzenkandidatin in Villach

Villacher Funktionäre küren Stadträtin Spanring einstimmig zur Spitzenkandidatin für die Gemeindesratswahl am 28. Februar 2021.

Villach (OTS) - Mit viel Einsatz, Engagement und Herzblut ist es dem Nationalratsabgeordneten Peter Weidinger und seinem Team – von Jahr zu Jahr und von Wahl zu Wahl – in Villach gelungen, an Wählerstimmen dazuzugewinnen und die Partei von 10 Prozent auf über 20 Prozent zu erhöhen. Die Villacher Volkspartei hat sich über diese Jahre verbreitert, was die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler betrifft, sie hat sich verdoppelt, was die Stadtregierungsmitglieder betrifft, und sie hat sich verstärkt, was die Vertretung der Villacher Interessen in Wien mit Ombudsmann für Villach Weidinger betrifft. „Der Weg bisher war erfolgreich. Für die Zukunft hat die Neue Volkspartei Villach jedoch noch viel für Villach vor und will noch viel mehr für Villach erreichen“, nimmt sich Weidinger vor. Deshalb verbreitert sich die Partei - neben Parteiobmann Weidinger – mit einer Frau an der Spitze. Katharina Spanring wird die Neue Volkspartei Villach als Spitzenkandidatin in die Gemeinderatswahl 2021 führen. Sie wurde am Dienstagabend einstimmig zur Teamchefin gewählt. „Ich freue mich sehr, dass mit Katharina Spanring zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten eine Frau unsere Partei in die Wahl führen wird “, ist Parteiobmann Weidinger stolz. „, Ich schätze sie persönlich und fachlich sehr. Sie steht mitten im Leben, ist sympathisch und kompetent.“

Die „begeisterte Villacherin“ Spanring sagt zu ihrer Kandidatur: „Ich lebe gerne am Knotenpunkt verschiedener Länder umringt von Bergen und Seen. Ich mag diese Stadt aufgrund ihrer Vielfalt an Betrieben, wegen ihres Fortschrittes, wegen Tradition, Brauchtum und den ländlichen Charakteren der Ortsteile aber speziell auch wegen ihrer verschiedenen Persönlichkeiten.“ Dennoch glaubt sie, die Stadt Villach „noch lebenswerter machen können, noch arbeitswerter, noch schöner, noch innovativer, noch nachhaltiger, noch interessanter“. Spanring: „Gut ist mir nicht gut genug, weil ich weiß: Nach gut kommt besser. Und da möchte ich hin. Das ist mein Vorhaben für Villach.“ Sie bedankt sich für das in sie gesetzte Vertrauen. „Ich freue mich über meine neue Aufgabe als Spitzenkandidatin der Neuen Volkspartei Villach“, so Spanring.

