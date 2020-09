Kostenlose App für Arbeitsplatzbelegung für NAVAX Kunden

Mehr Transparenz und Schutz im Arbeitsumfeld

Wien (OTS) - In diesen herausfordernden Zeiten ist es maßgeblich wichtig, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen sicherzustellen. Dessen ist sich auch NAVAX bewusst und daher haben die Experten der Unternehmensgruppe eine App für die Arbeitsplatzbelegung entwickelt. Die Redsettlement App wird nun, nachdem die Unternehmensgruppe diese selber getestet und erfolgreich im Einsatz hat, den NAVAX Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit dieser App ist es möglich, die Transparenz im Arbeitsumfeld zu erhöhen und die Gesundheit der Belegschaft zu schützen. Gleichzeitig ermöglicht die Anwendung eine höhere Verfügbarkeit der vorhandenen Ressourcen.

Einfache Bedienbarkeit zum Schutz von allen

Über die App buchen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit wenigen Klicks einen freien Arbeitsplatz an einem ausgewählten Platz im Unternehmen - auch an unterschiedlichen Standorten. Dadurch wird das Arbeiten mit dem vorgegebenen Sicherheitsabstand gewährleistet. Außerdem ist es möglich bekanntzugeben, in welchen Ländern ein Urlaub verbracht wird und wann. Damit kann auf mögliche Reisewarnungen für bestimmte Länder rasch reagiert und gehandelt werden.

Die Bedienung ist dabei sehr benutzerfreundlich: eine einfache und übersichtliche Oberfläche ermöglicht eine schnelle Buchung des Arbeitsplatzes sowie eine rasche Urlaubsbekanntgabe. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren sich dabei über Azure.

Die Vorteile im Überblick

Die App erleichtert die Einhaltung der maximalen Belegung der Räume im Unternehmen und schützt dadurch vor einer Überbelegung. Außerdem ist es durch die Anwendung möglich nachzuverfolgen, welche Kolleginnen und Kollegen miteinander in Kontakt waren bzw. in welchen eventuell kritischen Ländern sie unterwegs waren. Das ermöglicht im Anlassfall ein wesentlich rascheres Handeln.

„ Genauso wie es uns bei NAVAX wichtig ist, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten, möchten wir auch unseren Kunden diesen Service zur Verfügung stellen – und das kostenlos. Als Spezialist für Individuallösungen haben wir die App selbst entwickelt und bei uns im Unternehmen bereits erfolgreich im Einsatz. Das möchten wir nun mit unseren Kunden teilen, damit auch sie ihre Belegschaft schützen und ihre Betriebsfähigkeit, unter Einhaltung der Sicherheitsauflagen, einfach und benutzerfreundlich aufrechterhalten können“, fasst Oliver Krizek, Eigentümer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe, zusammen.

Über NAVAX:

NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kunden flächendeckend beraten.

NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Finanzindustrie, Produktion, Bau und Professional Services arbeiten mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Unternehmensgruppe. Über 1.000 Unternehmenskunden und mehr als 100.000 Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.

Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Experience (CX) bis zum Enterprise Resource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kunden um.

Mehr Informationen unter www.navax.com

