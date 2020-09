Willi, Benko & Co.: Erste KundInnen begrüßt. Kastner & Öhler eröffnet in Innsbruck größtes Modehaus Westösterreichs

Wien (OTS) -

Ein starkes Lebenszeichen des österreichischen Handels: Mit 6.500 Quadratmetern Verkaufsfläche, 300 Marken, mehr als 100.000 Artikeln und einer Champagner-Bar hat Kastner & Öhler (K&Ö) im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck am Mittwoch das größte Modehaus Westösterreichs eröffnet.

Am Bild: Die beiden Kastner & Öhler-Vorstände Martin Wäg und Alexander Petrskovsky hießen die ersten Gäste beim Preopening am Mittwochabend herzlich willkommen – darunter Georg Willi (Bürgermeister von Innsbruck) und René Benko (SIGNA Gründer & Beiratsvorsitzender). Hostessen und Hosts sorgten unterdies mit eigenen K&Ö-Messstäben für den notwendigen Mindestabstand.

Über Kastner & Öhler

Kastner & Öhler ist das größte Mode- und Sportunternehmen in österreichischem Besitz. Mit Innovation und Qualität hat sich das 1873 gegründete Familienunternehmen internationales Format in der Modewelt erarbeitet und sich mit Gigasport als führender Sportanbieter etabliert. Die 34 Standorte in Österreich (15 Kastner & Öhler-Standorte, 16 Gigasport -Standorte, einem Infected Store und 2 Outlets) machen das Einkaufen zu einem Erlebnis der besonderen Art. Rund 1.905 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen mit ihrer kompetenten Beratung dafür, dass die Kundinnen und Kunden bestens betreut werden. Im Jahr 2019/2020 erwirtschaftete Kastner & Öhler einen Umsatz von € 291 Millionen. Die internationale „Association for Retail Environment“ hat Kastner & Öhler im Jahr 2011 als „Department Store of the Year“ ausgezeichnet. Am 17. September 2020 eröffnet Kastner & Öhler einen neuen Standort im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck.

