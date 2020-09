4. Silver Living JournalistInnen Award verliehen

Wien/Mödling (OTS) - Die Erstplatzierten Köksal Baltaci/Die Presse, Lisa Gadenstätter mit Alexandra Wieser/ORF und Katja Arthofer mit Julia Schmuck/ ORF Ö1 wurden mit einem Preisgeld von je 1.500 Euro ausgezeichnet. Insgesamt ist der Award mit 9.500 Euro dotiert.

Gesamter Pressetext und Fotos auf http://pressecenter.reichlundpartner.com/News.aspx?menueid=2351

Am 15. September wurde heuer zum vierten Mal der Silver Living JournalistInnen Award unter größter Rücksichtnahme auf die Corona-Maßnahmen, aber in nicht weniger feierlichem Rahmen unter dem Titel „Leben im Alter – Ein Thema für alle Generationen“ verliehen.

Insgesamt ist der Award mit 9.500 Euro dotiert und zählt damit zu den wichtigsten Preisen für JournalistInnen in Österreich. Vergeben wird er jeweils in den Kategorien „Text“, „Hörfunk“ und „TV/Film“. Die drei ersten Preise in der Höhe von je 1.500 Euro wurden von Silver Living gestiftet, die drei zweiten Preise in der Höhe von je 1.000 Euro von ÖKO-Wohnbau und die drei dritten, in der Höhe von je 500 Euro, von der wert.bau Errichtungs GmbH.

Der mit 500 Euro dotierte Jugend-Award wurde erneut vom Jungen Senat der Wirtschaft gestiftet.

Der Gewinner und die Gewinnerinnen

Gewinner in der Kategorie „Text“ ist Köksal Baltaci von „Die Presse“ mit dem Artikel „Gebrechlichkeit: Die verdrängte Volkskrankheit". In der Kategorie TV/Film gewannen als Einreicher-Duo Lisa Gadenstätter und Alexandra Wieser mit dem ORF Beitrag „Nie zu spät – die Träume der Hundertjährigen“ und, ebenfalls im Doppelpack, Katja Arthofer und Julia Schmuck von Ö1 überzeugten mit dem Beitrag " Das brennende Thema Pflege" die 6-köpfige Jury.

Award als Appell für mehr Bewusstseinsbildung

„Auch mit dem Silver Living Award wollten wir wieder JournalistInnen – als wichtige Meinungsbildner - zur verstärkten Auseinandersetzung mit dem Leben im Alter bewegen“, erklären unisono die Silver Living Geschäftsführer Walter Eichinger, Thomas Morgl und Karl Trummer. „Der Preis kann aber nur eine kleine Anerkennung für jene sein, die Themen wie Alter, Pflege und Betreuung in den unterschiedlichsten Facetten beleuchten.“

Hochkarätige Jury

Bewertet wurden alle eingereichten journalistischen Beiträge von einer hochkarätigen Jury, bestehend aus FH-Doz. Dr. Wolfgang Amann / Geschäftsführer des Instituts für Immobilien Bauen und Wohnen GmbH, Walter Eichinger / Geschäftsführer Silver Living, Hans Harrer / Vorstandsvorsitzender Senat der Wirtschaft, Ingrid Korosec / Präsidentin Österreichischer Seniorenrat, Heimo Rollett / Chefredakteur immobranche.at und Manuela Strihavka / ORF.

Die 1. Plätze (powered by Silver Living)

Kategorie Text: Köksal Baltaci/Die Presse für „Gebrechlichkeit: Die verdrängte Volkskrankheit "

Kategorie TV/Film: Lisa Gadenstätter und Alexandra Wieser/ORF, Dok 1 für „Nie zu spät – die Träume der Hundertjährigen“

Kategorie Hörfunk: Katja Arthofer und Julia Schmuck/ORF Ö1, Journal Panorama für „Das brennende Thema Pflege“

Die 2. Plätze (powered by ÖKO-Wohnbau)

Kategorie Text: Bernd Vasari/Wiener Zeitung für „Roboter, übernehmen Sie!“

Kategorie TV/Film: Sonja Hochecker/ORF, Thema für "Pflege in Not"

Kategorie Hörfunk: Sebastian Possert/Life Radio Tirol für „Fast ein Jahrhundert - Der Life Radio Generationentalk“

Die 3. Plätze (powered by wert.bau)

Kategorie Text: Lisa Bolyos/Augustin für " Es ist nie zu spät, sich zu befreien"

Kategorie TV/Film: Marianne Waldhäusl /ORF, konkret für „Demenz-Zentrum“

Kategorie Hörfunk: Alois Schörghuber/ORF Ö1, Moment für „Im Herbst des Lebens“

Nachwuchspreis (powered by Junger Senat der Wirtschaft)

Nina Pöchhacker/noe.orf.at für „Neues Leben für gute Nachbarschaft“



Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Wolfgang Wendy

REICHLUNDPARTNER

Public Relations

Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien

Mobil: +43 664 828 40 76

E-Mail: wolfgang.wendy @ reichlundpartner.com