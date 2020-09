Medieneinladung: Lokalaugenschein von BM Anschober zur erweiterten Maskenpflicht

Start 09:15 Uhr, Stationen: Wien Mitte - sehen!wutscher, U3/Stubentor - Sonnentor, Kunterbuch, MAK

Wien (OTS) - Aufgrund der verschärften epidemiologischen Lage gilt seit Montag, 14.9., eine ausgeweitete Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz ist weiterhin etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen, bei KundInnenkontakt nun auch in Geschäften oder Museen. Bundesminister Rudi Anschober macht sich am Donnerstag, 17.9., selbst ein Bild davon, wie es den Menschen mit der umfassenden Präventionsmaßnahme Mund-Nasen-Schutz geht.



Wann: Donnerstag, 17.9.2020, 09:15 Uhr



Treffpunkt: Wien Mitte - The Mall: sehen!wutscher (Ebene 1)

Weitere Stationen: U3 bis Stubentor: Sonnentor Wollzeile, Buchhandlung Kunterbuch, MAK – Museum für angewandte Kunst

TeilnehmerInnen:

Bundesminister Rudi Anschober

Hannes Thaller, Regionalleiter sehen!wutscher

Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin Wiener Linien

Oskar Klapal, Geschäftsführer Sonnentor Wollzeile

Elisabeth Rippar, Inhaberin Buchhandlung Kunterbuch

Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor, MAK - Museum für angewandte Kunst



