willhaben und IMMOunited analysieren Wiens Wohnflächen

1. Bezirk wies mit 133 m² die größte, 16. Bezirk mit 60 m² die kleinste Durchschnittsfläche auf



Gehandelte Wohnungen in Wien sind im Vergleichszeitraum um 4 % kleiner geworden



Knapp 65 % aller Österreicher, die nach einer Eigentumswohnung suchen, halten nach Immobilien mit 61 - 100 m² Fläche Ausschau. Das hat eine Studie von willhaben gemeinsam mit marketagent.at ergeben. Im Rahmen dessen stellt sich die Frage, wie groß das dazugehörige Angebot ist – vor allem am heiß begehrten Wohnungsmarkt von Wien. Die Immobilienplattform willhaben hat daher gemeinsam mit dem Grundbuchexperten IMMOunited die Wiener Wohnungsflächen genauer analysiert. Dafür wurden Transaktionen von Eigentumswohnungen aus den Jahren 2013 - 2019 herangezogen.



Mittlere Wohnfläche ging über die Jahre zurück



Während die durchschnittliche Fläche von gehandelten Wohnungen in Wien in den Jahren 2013 - 2015 bei rund 76 m² lag, sind es im Zeitraum 2016 - 2019 nur noch etwas mehr als 73 m² - ein Rückgang von 4 %. „Wohnungen sind in Wien nach wie vor äußerst begehrte Kaufobjekte. Die Tatsache, dass die Durchschnittsfläche kontinuierlich sinkt, die Kaufpreise jedoch zumeist zulegen, beweist das deutlich“, hält Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben, fest. „Trotzdem gibt es bei genauerer Betrachtung teilweise große Unterschiede zwischen den einzelnen Bezirken.“



Größte Durchschnittsfläche im 1. Bezirk



Mit 133 m² wies der Bezirk Innere Stadt im Rahmen der Untersuchung die größte Durchschnittsfläche auf. Dahinter folgen der 4. Bezirk mit 97 m² und der 19. Bezirk mit 93 m². Im 4. und 7. Bezirk ist die Durchschnittsfläche im Laufe der Jahre laut Analyse zudem um jeweils 8 % angewachsen. Das ist der bundeslandesweit stärkste Wert. Weitere geringfügige Flächenanstiege wiesen die Bezirke 5, 9, 12 und 13 auf. In allen anderen Bezirken ist die durchschnittliche Wohnungsgröße zurückgegangen.



Kleinste Durchschnittsfläche im 16. Bezirk



Die im Durchschnitt kleinsten Wohnungen verzeichnete laut Untersuchung Wien Ottakring. Der 16. Bezirk wies eine mittlere Fläche von 60 m² auf. Im Zeitraum 2013 - 2015 waren es noch 72 m². Das ergibt einen überproportionalen Rückgang von 16 %. Nur in zwei weiteren Stadtteilen ist die Fläche fast ebenso stark geschrumpft: Im 8. Bezirk gab es einen Rückgang von 15 %, im 3. Bezirk waren es 13 %. Weitere unterdurchschnittliche Flächenwerte finden sich derzeit im 15. (62 m²) und 20. (63 m²) Bezirk.

Die durchschnittliche Größe verkaufter Eigentumswohnungen pro Bezirk im Überblick

Bezirk Durchschnittliche Wohnungsgröße in m2

Innere Stadt Wien 133

Leopoldstadt 73

Landstraße 71

Wieden 97

Margareten 72

Mariahilf 77

Neubau 89

Josefstadt 88

Alsergrund 82

Favoriten 65

Simmering 70

Meidling 67

Hietzing 88

Penzing 71

Rudolfsheim-Fünfhaus 62

Ottakring 60

Hernals 68

Währing 83

Döbling 93

Brigittenau 63

Floridsdorf 71

Donaustadt 69

Liesing 77

Wien Gesamt 73

Quelle: IMMOunited & willhaben auf Basis der Grundbuchdaten 2016 - 2019

Knapp die Hälfte aller gekauften Wohnungen ist 60 m² - 110 m² groß

Ein Vergleich der Wunschvorstellung von Immobiliensuchenden und den tatsächlich gekauften Wohnungen im Zeitraum 2016 - 2019 zeigt: Oftmals müssen Abstriche bei der Fläche gemacht werden. Lediglich 46 % aller verkauften Wohnungen sind 60 - 110 m² groß. Das hat sich im Laufe der Jahre geringfügig geändert. (Im Zeitraum 2013 - 2015 lag dieser Wert bei 50 %). Käufe von Objekten mit 35 - 60 m² machen weitere 37 % aus. Wohnungstransaktionen mit Flächen unter 35 m² sind im Vergleichszeitrum zwar um 30 % angestiegen, fallen allerdings trotzdem kaum ins Gewicht.

Wohnungen über 110 m² wurden vor allem in den inneren Bezirk gekauft



Bei Betrachtung der einzelnen Bezirke zeigt sich deutlich: Nicht jeder Stadtteil ist gleich. Im 1. Bezirk werden beispielsweise vermehrt Wohnungen über 110 m² gekauft. Fast 50 % aller Wohnungstransaktionen aus den Jahren 2016 - 2019 fallen in diese Kategorie. Auch im 4. und 8. Bezirk ist fast jede dritte gekaufte Wohnung über 110 m² groß. Im Gegenzug dazu gibt es im 15. und 16. Bezirk vergleichsweise viele Transaktionsvorgänge mit Wohnungen unter 35 m².

Die Anzahl an Transaktionen von Wohnungen aus den Jahren 2016 bis 2019 im Überblick

bis 35 m² 35–60 m² 60–85 m² 85–110 m² über 110 m²

Wien Gesamt 5 % 37 % 31 % 16 % 12 %



Methodik

Für die Auswertung wurden Wohnungs-Transaktionen in Wien aus den Jahren 2013 bis 2019 herangezogen und die Immobiliengröße analysiert. Stichtag der Auswertung ist der 07.08.2020.

Über die marketagent.at Studie

Im Rahmen der repräsentativen Studie wurden im Zeitraum vom 13. Juni bis 27. Juni 2019 insgesamt rund 2.000 Personen befragt, die aktuell oder in den vergangenen 6 Monaten auf Immobiliensuche waren.

