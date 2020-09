Ausstellung "Vienna International Centre"

Stadt Wien präsentiert Informationen zum UNO-Standort

Wien (OTS/RK) - Eine von der Magistratsdirektion – Gruppe Europa und Internationales gestaltete Ausstellung informiert über das nun über 40jährige Bestehen der UNO-City in Wien und das Wirken der dort ansässigen Organisationen. Sie ist bis zum 30. Oktober 2020 in den Arkadengängen des Wiener Rathauses und bis zum 25. Oktober 2020 auch im Einkaufszentrum Donauzentrum zu sehen. Die frei zugängliche Ausstellung zeigt sowohl die Entstehungsgeschichte des Gebäudekomplexes, die Beziehungen Österreichs zu den Vereinten Nationen, die Friedenseinsätze der "Blauhelme" und informiert auch über die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO und deren Umsetzung in Wien.

Ein Jahr der Jubiläen

Die Vereinten Nationen feiern im Jahr 2020 ihr 75jähriges Bestehen. Am 26. Juni 1945 wurde die Charta der UNO von ihren Gründungsstaaten unterzeichnet. Gleichzeitig ist Österreich seit 65 Jahren Mitglied der UNO. Am 14. Dezember 1955 wurde Österreich in die Vereinten Nationen aufgenommen und bringt sich seitdem als aktives Mitglied in die Arbeit der UNO ein.

Die Bedeutung des Vienna International Centres für Wien

Wien kommt als einer der vier Amtssitze der Vereinten Nationen eine bedeutende Rolle zu. Seit der Eröffnung am 23. August 1979 ist das Vienna International Centre - auch "UNO-City" genannt - zu einem echten Wahrzeichen Wiens geworden. Die in Wien ansässigen Internationalen Organisationen sind nicht nur für Wien als internationale Stätte des Dialogs wichtig, sie haben auch eine große wirtschaftliche Bedeutung für unsere Stadt.

Die Ausstellung kann auch online angesehen werden:

https://www.wien.gv.at/politik/international/uno.html

