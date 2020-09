Covid-19 Test-Sets von LEAD Horizon nun auch im Tourismus im Einsatz

Wiener Viersterne-Boutiquehotel „The Harmonie Vienna“ bietet ab sofort Covid-19 Tests von LEAD Horizon für Privat- und Businessreisende an

Wir freuen uns, mit LEAD Horizon einen etablierten und verlässlichen Partner an der Hand zu haben, der unseren Gästen rasch, unkompliziert und ohne Arztbesuch einen Covid-19 Test im Hotelzimmer ermöglicht, damit sie ihren Wien-Besuch oder geschäftliche Termine ohne Einschränkungen absolvieren können Sonja Wimmer, Hoteleigentümerin The Harmonie Vienna 1/2

Wir sehen dies als wichtigen Schritt für sicheres Reisen zu Zeiten von Covid-19. So wird es möglich, auch im Tourismus einer weiteren Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken und der ohnedies hart gebeutelten Branche einen sicheren Neustart zu gewähren. Das Hotel Harmonie Vienna ist in unseren Augen hier absoluter Vorreiter Prof. Christoph Steininger, Mitbegründer von LEAD Horizon 2/2

Wien (OTS) - Das österreichische Start-Up LEAD Horizon bietet Test-Sets zum Nachweis von Covid-19 für Unternehmen, Vereine und Privatpersonen an. Dank innovativem und patentiertem Test-Set können Personen schnell, einfach und vor allem schmerzlos die Probe selbst entnehmen. Jüngst wurde eine Kooperation mit dem Viersterne-Boutiquehotel „The Harmonie Vienna“ eingegangen, um sowohl Privat- als auch Geschäftsreisenden das höchste Maß an Service und Qualität zu bieten. Damit entschied sich - nach Unternehmen wie der österreichischen Post oder diversen Pflegeeinrichtungen - nun erstmals auch ein Tourismusbetrieb für den Einsatz der innovativen Lösung. " Wir freuen uns, mit LEAD Horizon einen etablierten und verlässlichen Partner an der Hand zu haben, der unseren Gästen rasch, unkompliziert und ohne Arztbesuch einen Covid-19 Test im Hotelzimmer ermöglicht, damit sie ihren Wien-Besuch oder geschäftliche Termine ohne Einschränkungen absolvieren können ", so Sonja Wimmer, Hoteleigentümerin The Harmonie Vienna.

„ Wir sehen dies als wichtigen Schritt für sicheres Reisen zu Zeiten von Covid-19. So wird es möglich, auch im Tourismus einer weiteren Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken und der ohnedies hart gebeutelten Branche einen sicheren Neustart zu gewähren. Das Hotel Harmonie Vienna ist in unseren Augen hier absoluter Vorreiter “, so Prof. Christoph Steininger, Mitbegründer von LEAD Horizon.

Rasch, schmerzlos und betrugssicher

Der Test ist sogar für Laien einfach durchführbar, eine Erklär-App (WebApp) führt durch die einzelnen Schritte. Statt des unangenehmen Nasen- bzw. Rachenabstrichs erfolgt die Testabnahme via Mundspülung. Das Verfahren ist schmerzfrei und komplikationslos. Mittels Videoaufnahme während des gesamten Prozesses wird die Identität der Testperson erfasst, um Betrug vorzubeugen. Ab Einlangen der Probe im Labor wird das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden datensicher zugestellt. Auf Wunsch wird bei einem negativen Ergebnis auch ein Zertifikat ausgestellt, um unliebsamen Quarantänen zu entkommen oder vorbeugende Absonderungen obsolet zu machen.

Über LEAD Horizon

LEAD Horizon ist ein österreichisches Unternehmen, das Anfang 2020 von Assoc.- Prof. Dr. med. Christoph Steininger und Michael Putz gegründet wurde. Gemeinsam mit Wirtschaftspartnern entwickelten LEAD Horizon die passenden Lösungen zur Testung des Coronavirus für Unternehmen, Kultur, Sport und Privatpersonen. Mehr Informationen unter: https://www.lead-horizon.com

Rückfragen & Kontakt:

Angela HENGSBERGER

Marketing & Communication

LEAD Horizon

Sandwirtgasse 12/1, 1060 Wien

www.lead-horizon.com

Mobil: +43 676 93 900 45