SPÖ-Franz: Dubioses Fake-News-Video der FPÖ lässt tief blicken!

Bezirksvorsteher Marcus Franz weist Behauptungen der FPÖ auf das Schärfste zurück!

Wien (OTS/SPW) - „Je länger der Wahlkampf dauert, umso nervöser agiert die FPÖ. Im Stile pubertierender Youtuber wurde ein dubioses Fake-News-Video zusammengezimmert, das jeden Verschwörungstheoretiker entzückt. Denn außer substanzloser Anschuldigungen hat dieses Machwerk keine politisch-inhaltliche Relevanz“, betont SPÖ-Bezirksvorsteher Marcus Franz. Und er hält fest: „Dass sich mein Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christan Schuch von der FPÖ auch noch dazu herablässt, als Sprecher aus dem Off in dem dubiosen Video zu agieren, lässt tief in die Abgründe einer schwer verzweifelten Partei blicken.“***

Bezirksvorsteher Franz sprach am 27. Mai 2019 im Beisein der MA17 und der Polizei bei einem offiziellen Fastenbrechen-Essen zum Publikum und betonte, er habe ein „ein offenes Ohr“ für alle BezirksbewohnerInnen. „Eine Selbstverständlichkeit für einen bodenständigen und volksnahen Bezirkspolitiker. Und das will die FPÖ zu einem Skandal aufbauschen!“, unterstreicht Franz.

Beim Besuch des Bezirkschefs gab es keine Predigten – wie in dem Video hineingeschnitten – sondern nur ein gemeinsames Essen, wie es bei Fastenbrechen üblich ist. „Das Anpatzen der Konkurrenz dürfte den hypernervösen Blauen als letzter Rettungsanker dienen – siehe auch das Diffamierungsvideo gegen ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch. Aber die WienerInnen und die FavoritnerInnen wissen, wer in Favoriten die Projekte von Reumannplatz bis zum Sonnwendviertel umsetzt. Ganz sicher nicht diejenigen, die noch heute noch versuchen, den Ibiza-Video-Skandal vergessen zu machen, indem sie mit dem Finger auf andere zeigen!“, so Franz abschließend. (Schluss)

