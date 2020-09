21. Bezirk: Ausstellung „70 Jahre ‚Amerikaner‘ in Wien“

Dauer: 20.9. bis 22.11., Anmeldung: bm1210@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Eine neue Sonder-Ausstellung des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) ist für nostalgische Mitmenschen und für Freundinnen und Freunde alter Straßenbahnen interessant. Gestaltet hat die Schau mit dem Titel „70 Jahre ‚Amerikaner‘ in Wien“ der ehrenamtliche Museumsleiter Ferdinand Lesmeister. Auf 26 Tafeln mit Fotos und Texten erinnert die Dokumentation an den Transport der im Volksmund als „Amerikaner“ bezeichneten Tramway-Wagen von New York nach Wien (1949) sowie an den Fahrbetrieb (ab 1950) und an das Ende des Einsatzes der „Amerikaner“ (1969). Zudem werden einschlägige Objekte, darunter Dachsignalscheiben und eine Lochzange, präsentiert. Streckenpläne der Type „Z“ sind gleichfalls zu sehen.

Freier Eintritt, Termin-Vereinbarung: 0664/55 66 973

Bei der Auftaktveranstaltung am Sonntag, 20. September, ab 10.30 Uhr, nimmt die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin von Floridsdorf, Ilse Fitzbauer, die Eröffnung der Ausstellung vor. Einführende Worte spricht der Tramway-Fachmann Harald Marincig, der bereits vor Jahren eine Publikation über den „Amerikaner“ veröffentlicht hat. Museumsdirektor Ferdinand Lesmeister begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die eindrucksvolle Schau läuft bis Sonntag, 22. November. Offen ist das Museum am Sonntag (10.00 bis 12.00) und am Dienstag (15.00 bis 17.00 Uhr). Traditionell ist der Eintritt gratis. Spenden lehnt das auf freiwilliger Basis tätige Museumsteam nicht ab. Corona-Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten („Masken-Pflicht“, Angabe von Kontaktdaten, u.a.). Besichtigen können Interessierte die neue Ausstellung nach Vereinbarung: Telefon 0664/55 66 973. Anmeldung via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Amerikaner (Straßenbahn), Wien Geschichte Wiki: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Amerikaner_(Straßenbahn)

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

Harald Marincig, Wien Geschichte Wiki: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Harald_Marincig

