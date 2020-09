ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Premiere „Bergsommer in den Seetaler Alpen“ & „Land der Berge“-Doppel rund um Südtirol

Außerdem: Neue „treffpunkt medizin“-Doku „Sex, Lügen und Internet“, Zweiteiler „Die Energie der Zukunft“, „Rede zur Lage der Union“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Mittwoch, dem 16. September 2020, gleich zwei neue Dokumentationen: „Heimat Österreich“ erkundet im Hauptabend den „Bergsommer in den Seetaler Alpen“ (20.15 Uhr), die sich zwischen der Steiermark und Kärnten erheben, und „treffpunkt medizin“ widmet sich – anschließend an zwei „Land der Berge“-Produktionen – dem Thema „Sex, Lügen und Internet“. Im Spätabend setzt ORF III den ORF-MUTTER ERDE-Klimaschwerpunkt mit der zweiteiligen Produktion „Die Energie der Zukunft“ fort. Bereits am Morgen überträgt „ORF III AKTUELL“ außerdem Ursula von der Leyens „Rede zur Lage der Union“ (9.10 Uhr) live aus dem Europäischen Parlament. Die EU-Kommissionspräsidentin wird in ihrer Ansprache einen Überblick über die Tätigkeiten und das Arbeitsprogramm des Gremiums geben.

Um 20.15 Uhr taucht eine „Heimat Österreich“-Neuproduktion von Wolfgang Winkler in den „Bergsommer in den Seetaler Alpen“ ein. Jenseits der Waldgrenze hat man einen klaren Blick über die steirischen Gipfel und Täler, die diesen Gebirgszug säumen. Wie in vielen alpinen Regionen in Österreich finden sich auch hier noch Menschen, die die bergbäuerlichen Aufgaben, aber auch die Lebenstraditionen ihrer Eltern und Großeltern weiterführen. „Land der Berge“ führt anschließend über „Die schönsten Pässe Südtirols“ (21.05 Uhr) und begleitet den „Viehtrieb am Krimmler Tauern“ (21.55 Uhr), ein Gebirgspass, der Salzburg mit Südtirol verbindet.

Danach steht die neue „treffpunkt medizin“-Dokumentation „Sex, Lügen und Internet“ (22.25 Uhr) von Markus Voglauer auf dem Programm. Der Film zeigt, dass Sexualstörungen weitreichende Folgen für die Gesundheit haben können und untersucht, welche Rollen – positive wie negative – dem Internet und der sogenannten „virtuellen Lust“ dabei zukommen. Ab 23.15 Uhr setzt schließlich „Quantensprung – Die Doku“ den MUTTER ERDE-Schwerpunkt zum Thema Klima mit dem Zweiteiler „Die Energie der Zukunft“ fort.

