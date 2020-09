Hansi Hinterseer: Dreharbeiten zu „Tuxertal – Paradies in den Zillertaler Alpen“ abgeschlossen

Zu sehen am 14. November in ORF 2

Wien (OTS) - Hansi Hinterseer geht für den ORF wieder auf musikalische Entdeckungsreise und war für die Dreharbeiten zu einer neuen Ausgabe seiner Sendung in der vergangenen Woche in der Region rund um das Tuxertal in Tirol unterwegs: In „Tuxertal – Paradies in den Zillertaler Alpen“ trifft er auf seiner Rundreise auf die Bergsteiger-Legende Peter Habeler, schaut Julia & Katharina Hartl bei der Herstellung der „Zillertaler Doggeln“ über die Schulter und hilft Freiwilligen der Umweltbaustelle im Hochgebirgsnaturpark Zillertal beim Errichten einer Trockensteinmauer. Weiters besucht er Jürg Tarmann am Hintertuxer Gletscher, der für die Koordination der Trainings des internationalen Skizirkus zuständig ist. Von den Shooting-Stars der lokalen Kochszene Basti und Max Stock bekommt Hansi neuinterpretierte Zillertaler Gerichte serviert und er beobachtet Stefan Pichlsberger und seine Kolleginnen und Kollegen von der Bergrettung Hintertux bei den aktuellen Übungen. Hansi freut sich auch ganz besonders auf ein Wiedersehen mit den Ski-Legenden Leonhard Stock und Stephan Eberharter. Daneben dürfen auch zahlreiche musikalische Gäste nicht fehlen: Die Kastelruther Spatzen, Anita & Alexandra Hofmann, die Zellberg Buam, die Seer, Beatrice Egli, die Hofers, Zillertal Schmiss und Claudia Jung kommen mit ihren Hits in das Tuxertal. Zudem verabschieden sich – nach 30 Jahren – die Zillertaler Hadelumpen in dieser Ausgabe von der Bühne. Und:

Selbstverständlich wird auch Hansi Hinterseer seine Hits in dieser unglaublichen Naturkulisse präsentieren. Zu sehen ist „Tuxertal – Paradies in den Zillertaler Alpen“ am Samstag, dem 14. November 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2, BR, HR und MDR.

Hansi Hinterseer: „Nach einem Besuch im Tannheimer Tal und einem Ausflug an die Südsteirische Weinstraße bin ich diesmal wieder in meiner Heimat Tirol unterwegs. Zusammen mit Ustin wandere ich durch die Zillertaler Alpenwelt. Natürlich begrüßen wir auch wieder musikalische Gäste, die schöne Lieder in dieser eindrucksvollen Umgebung präsentieren. Und auch wenn mir das Tuxertal fast so vertraut ist wie die Kitzbüheler Berge, gibt es noch vieles mehr zu entdecken. Der respektvolle Umgang mit der Natur beschäftigt hier nicht nur Naturfreunde und Naturschützer, sondern auch den Spitzensport und die Helfer der Bergrettung.“

