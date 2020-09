Walter Sonnleitner: Die Corona-Falle - Vom Wutbürger zum Angstbürger

Es ist angenehm, Verantwortung im Leben abzugeben und Lebens-Sicherheit dafür zu bekommen. Es geht aber immer nur um den Preis der Freiheit! Walter Sonnleitner

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft verändert. Unverrückbar geglaubte Werte werden in Frage gestellt, grundlegende Rechte eingeschränkt. Weltweit erlassen Regierungen Gesetze, um uns zu schützen. Sie bewahren uns vor Krankheit und Tod und wir verzichten auf ein wenig Wohlstand und auf ein wenig Freiheit. Wir werden in die Corona-Falle gelockt, schreibt der Wirtschaftsjournalist Walter Sonnleitner in seinem neuen Buch. Er warnt davor, dass unsere Freiheitsrechte dauerhaft eingeschränkt werden könnten.

Walter Sonnleitner: " Es ist angenehm, Verantwortung im Leben abzugeben und Lebens-Sicherheit dafür zu bekommen. Es geht aber immer nur um den Preis der Freiheit! "

Der Autor:

Prof. Dkfm. Dr. Walter Sonnleitner war einen Großteil seines Berufslebens als Wirtschaftsjournalist im ORF-Fernsehen tätig. Er ist Autor mehrerer Bestseller. Mit seinen TV-Beiträgen, Büchern und Vorträgen hat sich Walter Sonnleitner den Ruf erworben, auch komplizierte Sachverhalte so erklären zu können, dass sie jeder versteht.

Das Buch:

Walter Sonnleitner: Die Corona-Falle - Vom Wutbürger zum Angstbürger. Frank&Frei 132 Seiten. € 15,90

Rückfragen & Kontakt:

Verlag Frank&Frei

Mag. Werner Reichel

+43 664 1565243

office @ verlagfrankundfrei.at

http://frankundfrei.online