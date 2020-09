Industrie: Österreich muss bei Innovation, Digitalisierung, Forschung und Technologie zu den Besten gehören

IV-Präs. Knill: Geplante TU Linz setzt Impuls für Digitalisierung in Lehre und Forschung – Nachhaltige Finanzierung sicherstellen, bestehende Strukturen nutzen

Wien (OTS) - Die Industrie sieht die neue Initiative für einen Technische Universität am Standort Linz als einen wichtigen Impuls, um das Thema Digitalisierung in Lehre und Forschung proaktiv voranzutreiben und den MINT-Fachkräftepool für die Industrie zu stärken. Dabei muss es das Ziel sein, auf bestehende Erfolge aufzubauen und Digitalisierung in der Gesamtbreite, insbesondere in den Bereichen Robotik, Digitalisierung von Prozessen und Geschäftsmodellen bis hin zu Künstliche Intelligenz bestmöglich zu vernetzen. Die neue Einrichtung sollte zwingend für Anwendungsrelevanz und systematische Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft stehen, um Internationalität und Exzellenz in Österreich entschieden voranzutreiben“, so IV-Präsident Georg Knill. Die neue Hochschule sollte „zu einem Anziehungsmagneten für nationale und internationale Studierende, Lehrende sowie Forscherinnen und Forscher“ werden. Es brauche einen langjährigen und nachhaltigen Finanzierungsplan, der keinesfalls zulasten der bestehenden Universitäten und Fachhochschulen gehen darf. Zudem sei zentral, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die bereits am Standort bestehenden Hochschulstrukturen und -verbünde bestmöglich zu nützen und den Aufbau von Doppelstrukturen zu vermeiden.

„Der Mangel an Fachkräften hat auch durch die Corona-Krise nicht an Brisanz verloren“, gibt Knill zu bedenken. Dies gelte vor allem im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich, den sogenannten MINT-Fächern. Vor diesem Hintergrund sei es umso wichtiger, durch geeignete Maßnahmen für einen entsprechenden Nachwuchs an MINT-Absolventinnen und -Absolventen zu sorgen und den Wissensstandort Österreich zu stärken. „Nur so können wir bei Innovation, Digitalisierung, Forschung und Technologie zu den Besten gehören. Und das müssen wir, denn dort liegen in Zukunft die größten Chancen für nachhaltiges Wachstum und neue Arbeitsplätze. Gut ausgebildete Fachkräfte sind dafür unverzichtbar. Eine neue Digitalisierungs-Hochschule kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten“, so der IV-Präsident abschließend.

Weitere Informationen: www.iv.at/medien

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Sandra Bijelic

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2305

sandra.bijelic @ iv.at

https://www.iv.at/medien