YuppTV erwirbt Rechte für die Dream11 Indian Premier League 2020

YuppTV, die weltweit führende OTT-Plattform für südasiatische Inhalte, hat die Rechte für die Dream11 Indian Premier League 2020 für insgesamt 60 Spiele erworben. Die Streaming-Plattform überträgt die Spiele LIVE in mehr als 10 Territorien und Regionen. Vor dem Hintergrund des Lockdown werden zahlreiche Sportfans die Dream11 IPL 2020 virtuell von zu Hause aus mitverfolgen. Dank der wachsenden Fangemeinde und der immensen Zuschauerzahl bieten die Dream11 IPL 2020-Rechte YuppTV die Möglichkeit, zahlreiche Mitglieder seiner Zielgruppe weltweit für sich zu gewinnen.

Die Dream11 IPL 2020 wird von 19. September bis 10. November 2020 über die OTT-Plattform ausgestrahlt. Im Gegensatz zu anderen Cricket-Turnieren haben die IPL T20-Spiele sehr kurze Spielzeiten von nur etwa 3 Stunden, was sie viel spannender macht. Die Werbeaktionen werden ebenfalls im großen Stil durchgeführt. YuppTV nutzt die Gelegenheit und bietet das virtuelle Live-Streaming der Dream11 IPL 2020 in Australien, Kontinentaleuropa, Malaysia, Südostasien (außer Singapur), Sri Lanka, Nepal, Bhutan, auf den Malediven, in Zentralasien sowie in Mittel- und Südamerika an.

Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV, äußerte sich folgendermaßen zu der Zusammenarbeit: "In den vergangenen Jahren hat sich IPL zum beliebtesten Cricket-Turnier des Landes entwickelt. Mitten im Lockdown wird sie den Zuschauern ein emotionales Ereignis, Optimismus und Begeisterung bieten. Das Live-Erlebnis der IPL, die spezielle Technologie und das virtuelle Live-Erlebnis machen das diesjährige Turnier zu einem besseren Erlebnis für die Fans, auch wenn sie es im sicheren Zuhause statt in überfüllten Stadien sehen. Der Erwerb dieser Rechte wird zu stark ansteigenden Zuschauerzahlen bei YuppTV führen."

YuppTV, einer der weltweit größten internetbasierten Anbieter von TV- und On-Demand-Diensten für südasiatische Inhalte mit mehr als 250 Fernsehkanälen, über 3000 Filmen und mehr als 100 Serien in 14 Sprachen, wird dank der Dream11 IPL 2020-Rechte nun weitere Zuschauer hinzugewinnen und diesen die IPL als herausragendes virtuelles Erlebnis präsentierten, das sich beinahe anfühlt wie im Stadion.

