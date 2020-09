Neue Pressesprecherin des Außenministeriums

Wien (OTS) - Gabriele Juen übernimmt mit 15. September 2020 die Funktion der Pressesprecherin des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten und die Leitung der Abteilung für Presse und Information.

Gabriele Juen ist seit 2005 im Außenministerium tätig. Nach Verwendungen im Bereich Menschenrechte und Internationale Organisationen war sie von 2008-2012 an der Ständigen Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen in New York. 2012-2016 war sie an der Österreichischen Botschaft im Iran und leitete das Kulturforum Teheran. Nach drei Jahren in der Funktion der stellvertretenden Leiterin der Abteilung Südtirol und Südeuropa war sie zuletzt Direktorin des Österreichischen Kulturforums Istanbul.

Sie löst Peter Guschelbauer ab, der die Leitung der Österreichischen Botschaft in Singapur übernimmt.

