50 TAGE BEWEGUNG – 7.9. bis 26.10.2020

Seit 7. September laden Sportvereine und Gemeinden zur Teilnahme an kostenlosen Bewegungsangeboten und weiteren Veranstaltungen ein.

Wien (OTS) - „50 Tage Bewegung“. Starten Sie jetzt! Wer sich schon lange vorgenommen hat, etwas für seinen Körper zu tun, wird in der Initiative „50 Tage Bewegung“ ideale Möglichkeiten für einen Einstieg finden. In ganz Österreich bieten Sportvereine und Gemeinden gratis Bewegungsangebote im Aktionszeitraum an. Unter www.gemeinsambewegen.at sind die kostenlosen Angebote in ganz Österreich aufgelistet. Und wer den Einstieg schafft und Gefallen findet kann auch das ganze Jahr hindurch unter www.fitsportaustria.at aus mehr als 11.000 gesundheitsorientierten Bewegungsangeboten wählen.

Regelmäßige körperliche Aktivität kann für jeden Mensch Enormes leisten

„Gerade in Zeiten gesundheitlicher Herausforderungen durch eine Pandemie wie Covid-19 zeigt sich einmal mehr, wie wichtig ein starkes Immunsystem zum individuellen Schutz ist. Regelmäßige körperliche Aktivität und sportliches Training unterstützen die Stärkung unseres Immunsystems. Sportvereine in ganz Österreich bieten die richtigen Bewegungsangebote dafür“, meint Mag. Werner Quasnicka, Geschäftsführer der Fit Sport Austria GmbH.

150 Minuten Bewegung pro Woche



„Man muss nicht sehr sportlich sein, um etwas für die eigene Gesundheit zu tun“, so Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich, „schon 150 Minuten Bewegung pro Woche haben einen nachgewiesen positiven Effekt auf die Gesundheit. Die Bewegungsempfehlungen für Kinder (ab 6 Jahren) und Jugendliche liegen übrigens bei 60 Minuten am Tag. Jene für Kinder im Kindergartenalter sogar bei 3 Stunden pro Tag.“

Regelmäßige Bewegung hält nicht nur fit, sie verbessert auch die Lebensqualität und das Wohlbefinden. Bewegung stärkt vor allem das Herz-Kreislauf- und das Immunsystem, hilft das Gewicht zu halten oder Übergewicht vorzubeugen. Und die neuesten neurobiologischen Erkenntnisse bringen weitere Vorteile ans Tageslicht:

Motorik hat den stärksten Reiz auf Bildung und Sprossung neuer Nervenzellen im Gehirn. Anstrengende Leistungen bilden das Nervengewebe und koordinativ anspruchsvolle Leistungen formen es.

Bewegtes Lernen fördert Netzwerkverbindungen im Gehirn. Besonders die exekutiven Funktionen (Konzentration, Impulskontrolle, Arbeitsgedächtnis) werden akut restauriert und längerfristig trainiert.

Regelmäßige Bewegung kann auch die Stresswiderstandskraft erhöhen.

Und die vielleicht wichtigste Aussage: Sport und Bewegung sollten Spaß machen. Dann sorgt nämlich Dopamin für eine Verbesserung von Lern- und Wachstumsfunktionen im Gehirn. Der Serotoninspiegel wird erhöht und bedingt eine Stimmungsverbesserung bzw. deren Stabilisierung.

Unter allen engagierten Vereinen und Gemeinden wurden individuelle Videoportraits ihrer Angebote verlost.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

„50 Tage Bewegung“ ist eine Initiative der drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION gemeinsam mit dem Fonds Gesundes Österreich sowie dem Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ).

Unterstützt wird die Initiative vom Gesundheitsministerium, dem Sportministerium, der Österreichischen Bundes-Sportorganisation und sie ist Teil der Europäischen Woche des Sports (23.-30.9.2019 #beactive).

Medial wird die Initiative „50 Tage Bewegung“ österreichweit in Zeitungen und auf den Social-Media-Kanälen Facebook und YouTube bekannt gemacht.

