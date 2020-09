Neue Volkspartei Wien präsentiert 2. Plakatwelle mit Gernot Blümel und Sebastian Kurz

„Gemeinsam. Für Österreich. Für Wien“ – 250 Quadratmeter große Entscheidungshilfe an der Oberen Donaustraße am Donaukanal

Wien (OTS) - Eine 250 Quadratmeter große Entscheidungshilfe für die Wien-Wahl am 11. Oktober präsentierten heute Landesparteiobmann Gernot Blümel, Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner und Peter L. Eppinger an der Oberen Donaustraße am Donaukanal. Darauf zu sehen sind Spitzenkandidat Gernot Blümel und Bundeskanzler Sebastian Kurz mit dem Titel: „Gemeinsam. Für Österreich. Für Wien.“

„Wir sind sehr stolz auf Sebastian Kurz und froh, dass wir unseren Bundesparteiobmann nicht wie andere Parteien verstecken müssen“, so Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner im Rahmen der Präsentation. Mit Sebastian Kurz und Gernot Blümel kämpfen damit zwei Wiener dafür, dass sich Wien positiv verändert und Wien besser wird. „Ein deutliches Zeichen für den Zusammenhalt und den Teamgedanken in der neuen Volkspartei Wien“, so auch der Sprecher der türkisen Bewegung und Kandidat für den Gemeinderat, Peter L. Eppinger.

„Das Plakat zeigt auf einen Blick, worum es geht: Nämlich gemeinsam für Wien arbeiten“, so Spitzenkandidat Gernot Blümel bei der Plakatpräsentation. „Für mich gibt es nichts Schöneres, als für meine Heimatstadt tätig sein zu können. Und als Finanzminister weiß ich, für Österreich gibt es nichts Wichtigeres, als Wien nach vorne zu bringen. Gerade als der Ballungsraum unseres Landes kann Wien entweder Motor oder Bremsklotz für unsere Volkswirtschaft sein“, so Blümel. „Wir wollen, dass Wien beim Wohlstand und bei der Gerechtigkeit für die Leistungsträger wieder nach vorne kommt. Das machen wir gemeinsam mit Sebastian Kurz, der als Wiener genau weiß, was die Herausforderungen in Wien sind“, so der Spitzenkandidat.

Bilder von der Präsentation und das Plakat zum Download finden Sie hier

