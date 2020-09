VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Stadtrat Hacker muss Verantwortung für Test-Chaos übernehmen“

Betroffene beklagen überlange Wartezeiten auf Corona-Testergebnisse – Gesundheitsstadtrat Hacker mit Situation maßlos überfordert

Wien (OTS) - „Es häufen sich in der Bevölkerung und in Medien Berichte, wonach Corona-Getestete in Wien tagelang auf ihr Testergebnis warten müssen. Dass Betroffene davon erzählen, bis zu sieben Tage gewartet zu haben, ist absolut erschreckend und belegt deutlich die Inkompetenz und die Überforderung des Wiener Gesundheitsstadtrats. Gerade in der aktuellen Phase der Pandemie, in der vor allem in Wien die Fallzahlen massiv steigen, ist es brandgefährlich, wenn einerseits viel zu wenig getestet wird und auf der anderen Seite die Testungen viel zu lange benötigen. Es ist dringend an der Zeit, dass der für die Missstände verantwortliche Stadtrat, Peter Hacker, diesem unverantwortlichem Test-Chaos ein Ende setzt und endlich die bereits vor Monaten angebotene Unterstützung seitens der Bundesregierung annimmt“, so die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, bezugnehmend auf die gescheiterte Teststrategie von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker.

Die SPÖ Wien und vor allem Stadtrat Hacker hätten es verschlafen, eine schnelle und effiziente Teststrategie für die Bundeshauptstadt umzusetzen, so Schwarz: „Wenn der Gesundheitsstadtrat erst jetzt zusätzliches Personal für die 1450-Hotline einstellt, lässt das nur den Schluss zu, dass Peter Hacker maßlos überfordert ist und sich ständig seiner Verantwortung entzieht. Nun sind es die Wienerinnen und Wiener, die das Corona-Missmanagement der SPÖ-geführten Landesregierung zu spüren bekommen.“

