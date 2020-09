Donauinselfest-Kabarettabend live in Ö1 am 20.9.

Wien (OTS) - Das traditionelle Wiener Donauinselfest geht heuer coronabedingt in modifizierter Form am 19. und 20. September über die Bühne - drei Shows werden vor Publikum gespielt: Ö1 überträgt den Kabarettabend am 20.9. live ab 20.00 Uhr, FM4 berichtet über die FM4-Acts die am 19.9. auftreten.

Am 20. September treten auf der Festbühne die Größen des heimischen Kabaretts auf. Mit dabei sind Katharina Strasser, Boris Fiala, Ursula Strauss, Ernst Molden, Der Nino aus Wien, Anna Mabo, Katharina Dorian, Johannes Glück, Nadjah Maleh, Thomas Stipsits, Gery Seidl, Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Florian Scheuba, Christoph Spörk, Sigrid Hauser, Magda Leeb, Eva Maria Marold, Gernot Kulis, Omar Sarsam und das erste Wiener Frauenorchester. Die Moderation des Abends übernehmen Dirk Stermann & Christoph Grissemann. Ö1 überträgt live ab 20.00 Uhr.

Das Donauinselfest 2020 auf radio FM4

FM4 berichtet on Air und online von den Konzerten von FM4-Acts wie Parov Stelar, Granada oder Kreiml & Samurai die am 19.9. auftreten und lädt die beiden letzteren Acts auch für ein ausführliches Gespräch ins Studio ein.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at