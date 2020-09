Interhyp Österreich baut Bankennetzwerk weiter aus

ING, Erste Bank sowie die Raiffeisenlandesbank Steiermark kooperieren neben rund 40 anderen Kreditgebern mit dem Experten für Wohnbaufinanzierungen

Wien (OTS) -



• Österreichische Kreditgeber können über Interhyp hochwertige Leads erhalten.

• Interhyp bietet mit wachsendem Bankenportfolio den Kunden eine differenziertere Angebotspalette.

• Interhyp-Niederlassungsleiter Andreas Luschnig: „ Jede Bank hat unterschiedliche Bedingungen für Wohnbaukredite: Wir vermitteln jeder Bank die Kunden, die am besten zu ihr passen. “



Je größer das Portfolio, desto größer die Marktchancen: Interhyp, Vermittler für private Wohnbaukredite, weitet das Netzwerk an kooperierenden Kreditgebern in Österreich aus. „ Wir haben derzeit rund 40 österreichische Institute angebunden, wollen aber in den nächsten Jahren weiterwachsen “, sagt Niederlassungsleiter Andreas Luschnig. Mit Erste Bank, ING sowie der Raiffeisenlandesbank Steiermark haben bereits drei maßgebliche Partner aus dem Banken- und Sparkassensektor einen Kooperationsvertrag mit Interhyp Österreich geschlossen. Banken erhalten von Interhyp hochwertige Leads: „ Da wir unsere Kunden eingehend beraten und das für sie am besten passende Angebot heraussuchen, können Kreditbewilligungen deutlich schneller und kostengünstiger erfolgen. “



Interhyp, der deutsche Marktführer im Bereich der Vermittlung privater Wohnbaukredite, hat seit bald zwei Jahren eine Niederlassung in Österreich. „ Wir wollen mehr Österreicher ins eigene Zuhause bringen “, sagt Andreas Luschnig, Leiter der Niederlassung im 2. Wiener Gemeindebezirk. „ Dabei stellen wir die persönliche Lebenssituation – beispielsweise Alter, Kinder, Einkommen und Eigenmittel – unserer Kunden in den Mittelpunkt der Finanzierung und suchen nach einem individuellen Angebot in unserem Bankenportfolio, das am besten dazu passt. “ Neben Erste Bank, RLB Steiermark und ING arbeitet Interhyp Österreich im Moment mit etwa 40 österreichischen Banken zusammen, weitere Kooperationen sind geplant.



Interhyp verspricht Banken eine hohe Antragsqualität

„ Sowohl die Interhyp AG als auch die Raiffeisen-Landesbank Steiermark stehen für seriöse Finanzinformationen sowie die qualitätsvolle Behandlung von Kundenanliegen “, sagt Mag. Rainer Stelzer, Vorstandsdirektor der Raiffeisen-Landesbank Steiermark. „ Wir schätzen die Professionalität von Interhyp sehr, die uns unterstützt, maßgeschneiderte Lösungen für Kunden zu entwickeln. Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark als eine führende Regionalbank trägt ihrerseits dazu bei, die Kooperation auf höchstmöglichem Niveau zu fördern. Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit, denn sie hilft, zufriedene Kunden zu gewinnen und zu betreuen. “



Je mehr Kreditgeber mit Interhyp eine Kooperation eingehen, desto größer wird das Angebot, das Interhyp seinen Kunden machen kann. Und desto besser kann der Wohnbaukredit den Wünschen und Vorstellungen der Kunden entsprechen. „ Unser Geschäftsmodell erweitert für die Kunden das Finanzierungsspektrum, aber es erleichtert auch den kooperierenden Banken das Leben “, so Produktmanager Thomas Vargha, der mit jedem Bankpartner individuell die Kooperationsbedingungen verhandelt. Jede Bank hat unterschiedliche Anforderungen für die Ausleihkriterien etwa wie hoch der LTV (loan to value) sein darf, also das Verhältnis Bruttokreditbetrag zum Kaufpreis, oder welche Berufsgruppen präferiert werden. „ Wir spannen den Bogen zwischen Kundenbedürfnissen und Marktbedingungen. Das heißt, wir leiten nur diejenigen Kunden an die Banken weiter, die dann auch bei der Bank abschließen “, so Vargha. Das erspare den Banken Zeit, Arbeit und Geld.



Kreditgeber verlieren keine Kunden, wenn sie den Wohnbaukredit abgeben



Darüber hinaus kann Interhyp mit dem breiten Angebot auch Kreditsuchenden ein Angebot machen, das die Hausbank vielleicht selbst gar nicht realisieren kann. Bevor dann ein Kunde möglicherweise mit allen Konten, Sparbüchern oder Depots verlorengeht, vermittelt Interhyp ausschließlich den Wohnbaukredit über die Konkurrenz. „ So kann die Hausbank mit uns sogar gewinnen, wenn sie uns einen Kunden mit einem für sie nicht realisierbaren Wohnkredit weitervermittelt “, sagt Vargha. Auch die ING Austria, eine Schwester der Interhyp, profitiert von der Zusammenarbeit: „ Baukredite werden auch für uns als Digitalbank zum immer bedeutenderen Standbein “, so CEO Barbaros Uygun. „ Umso wichtiger ist ein verlässlicher Partner, der im Vorfeld Kunden persönlich berät und bestens betreut. “ In Deutschland hat Interhyp bald 500 angebundene Darlehensgeber, bei denen das Unternehmen im Jahr 2019 24 Mrd. Euro platziert hat.



Über Interhyp



Interhyp wurde 1999 von dem Österreicher Robert Haselsteiner und dem Deutschen Marcus Wolsdorf gegründet. Das Unternehmen ist heute einer der führenden Vermittler für private Wohnbaufinanzierungen in Deutschland und seit Herbst 2018 auch in Österreich mit einer Zweigniederlassung in Wien tätig. Mit seinem radikal transparenten und verbraucherorientierten Ansatz hat das junge Start-up vor 20 Jahren den deutschen Markt revolutioniert, war 2005 der erfolgreichste Börsengang des Jahres, bevor das Unternehmen 2008 in die ING-Familie integriert wurde. 2019 hat Interhyp ein Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro bei seinen rund 500 Bankpartnern platziert. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten präsent.



