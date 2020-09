Auf die Klagenfurter Herbstmesse – aber SICHER

Die Herbstmesse darf durchgeführt werden und derzeit steht die Corona-Ampel in allen Kärntner Gemeinden auf Grün – das soll auch so bleiben.

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Die letzte Pressekonferenz der Bundesregierung hat zuletzt für einige Unsicherheit in Bezug auf die Umsetzung der Herbstmesse gesorgt. Heute mit der Veröffentlichung der Bundesverordnung ist klar – die Klagenfurter Herbstmesse kann durchgeführt werden. Zusätzlich zu dem bereits erstellten umfassenden Präventionskonzept kommt eine MNS-Tragepflicht für alle. Das Risiko für BesucherInnen, AusstellerInnen und MitarbeiterInnen kann so weiter minimiert werden.

Folgende Sicherheitsmaßnahmen sorgen für hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards:

Die hohen Hallen und das hervorragende Belüftungssystem sorgen für ein Messe-Flair, dass nahezu einer Outdoor Messe mit Frischluft-Charakter gleich kommt.

Ausreichend Desinfektionsspender bei Eingängen sowie in den Sanitäranlagen sorgen für größtmögliche Hygiene.

Leitsysteme und Bodenmarkierungen an den Ein- und Ausgängen erleichtern das Einhalten des Sicherheitsabstandes.

Ein COVID-Beauftragter ist vor Ort und achtet auf die bestmögliche Einhaltung der Regelungen.

Der Kauf eines Online-Tickets erspart das Anstehen an der Kassa.

Um größtmögliche Sicherheit für Aussteller, Besucher und Partner zu schaffen, gelten folgende Sicherheitsbestimmungen während der Messe:

Der Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu Menschen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist einzuhalten!

Ein Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend zu tragen!

zu tragen! Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren!

Verzicht auf Händekontakt (kein Händeschütteln)!

Bitte Nies- und Hustenetikette einhalten!

Wer sich krank fühlt, bitte zu Hause bleiben!





DATEN UND FAKTEN ZUR HERBSTMESSE KLAGENFURT 2020

Wann: Mittwoch, 16. bis Sonntag, 20. September 2020, 9 bis 18 Uhr

Wo: Messegelände Klagenfurt, 30.000 m² Ausstellungsfläche

Eintritt: 7,00 Euro Tageskarte / Tageskassa oder vergünstige Onlinetickets möglich, durch Online Ticket direkter Zugang auf die Messe. Ticket: https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/herbstmesse/

Ab 16:00 Uhr kostenfreier Eintritt

Anfahrt: 1200 Parkplätze direkt am Messegelände

Kostenfrei mit den Öffis zur Messe: Sie fahren vom 16.-20. September kostenfrei mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln zur Klagenfurter Herbstmesse.

Kostenfreier Shuttlebus ab Autobahnparkplatz (August-Jaksch-Straße) während der Messe-Öffnungszeiten –

Es herrscht Maskenpflicht in den Bussen!

Infos: www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/herbstmesse

www.facebook.com/kaerntnermessen

