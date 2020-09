Premia Partners feiert 4. Jahrestag der Firmengründung und begrüßt Chanyoung Kim als neuen Director des Sales & Distribution-Teams

Hongkong (ots/PRNewswire) - Premia Partners, ein führender ETF-Emittent in Hongkong, der 2016 gegründet wurde, feierte kürzlich den 4. Jahrestag der Firmengründung. Das Unternehmen gab zudem die Ernennung von Chanyoung Kim zum Director und Mitglied des Sales & Distribution-Teams mit sofortiger Wirkung bekannt. Er wird direkt an Rebecca Chua, Managing Partner von Premia Partners, Bericht erstatten.

Chanyoung Kim hat mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Kundenbetreuung und Investorenberatung sowohl für aktive und passive als auch systematische Investmentstrategien. Vor Premia Partners war Chanyoung Kim Leiter der ETF Sales in der Zentrale beim Samsung Asset Management, das einen dominierenden Marktanteil auf dem koreanischen ETF-Markt hat.

"Wir freuen uns, dass wir mit Chanyoung Kim eine hochkarätige Persönlichkeit bei Premia begrüßen dürfen, die unsere große Leidenschaft und unser Engagement für ETF teilt", erklärte Rebecca Chua. "Chanyoung Kim bringt eine einzigartige Branchenerfahrung mit und wir sind bereit für unseren nächsten Meilenstein.

2020 ist ein sehr außergewöhnliches Jahr für die Welt, und wir sind sehr dankbar, dass wir trotz der herausfordernden Umstände von April bis Ende August ein signifikantes AUM-Wachstum von über 60 % verzeichnen können. Mit Bescheidenheit und Begeisterung beginnen wir unser fünftes Jahr mit neuen Zielen und neuem Engagement. Und das nicht nur mit unserem Team bei Premia, sondern auch in Gemeinschaft mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden, die auf diesem Weg weiterhin an uns glauben."

Ab dem 14. September 2020 verwaltet Premia Partners 6 ETFs, darunter der Premia CSI Caixin China New Economy ETF, der zum viertgrößten ETF für China A-Aktien in Hongkong aufgestiegen ist und den HKEx 2019 Top Performing ETF - Total Return Award gewonnen hat. Die anderen ETFs von Premia beinhalten Strategien für China, aufstrebende ASEAN-Länder, Asia Innovative Technology, Vietnam und das US Treasury. Alle ETFs von Premia sind an der Hongkonger Börse notiert, wobei sowohl HKD- als auch USD-Counter zur Verfügung stehen.

Premia Partners wurde 2016 in Hongkong von einer Gruppe von ETF-Enthusiasten gegründet, die Investoren mit effizienten Investment-Tools unterstützen und im asiatischen ETF-Sektor ein enormes Innovationspotential sehen. In Asien und für Asien - denn hier leben wir. Weitere Informationen finden Sie unter www.premia-partners.com

