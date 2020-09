Corona-Kommission: Ampel notwendiger denn je!

Anbetracht der steigenden Fallzahlen der vergangenen Tage ist die detaillierte Analyse der aktuellen Ereignisse unbedingt notwendig.

Wien (OTS) - Die Corona-Kommission beurteilt die epidemiologische Entwicklung von SARS-CoV-2 in der österreichischen Bevölkerung auf Basis einer Reihe von Indikatoren, zusätzlich zur 7-Tages Fallzahl:





-Wo befindet sich die Infektionsquelle– im Ausland oder im Inland.

-Wird der neu aufgetretene Infektionsfall in der Quarantäne im Rahmen der Kontaktpersonen-Testung entdeckt.

-Wird die Verbreitung des Virus ausgehend von Clustern unter Kontrolle gehalten.

-Wird mittels ausreichender Testung garantiert, dass ein neuer Infektionsfall entdeckt wird.

-Wie ist die aktuelle Auslastung des Versorgungssystems (und der Blick in die nähere Zukunft).

Bei vergangenen Sitzung der Kommission wurde das Verbreitungsrisiko in einigen Regionen Österreichs als „mittel-hoch“ eingeschätzt. Darüber hinaus wurde dem aktuellen Anstieg der Fall-Zahl seit Mittwoch, die große Teile Österreichs betreffen, mit der Empfehlung einer vermehrten Anwendung von Mund-Nasen-Schutz und einer beschränkten Veranstaltungsgröße bundesweit Rechnung getragen.

„Vorrangiges Ziel ist die Ausbreitung von SARS-CoV-2 unter Kontrolle zu bringen und mit österreichweiten Maßnahmen die Bevölkerung zu schützen“, so Daniela Schmid Leiterin der Abteilung Infektionsepidemiologie der AGES, Sprecherin der Corona-Kommission.

Dieses vorausschauende Handeln der Kommission wurde durch die aktuelle Entwicklung der Situation in Österreich bestätigt. Aufgrund des Anstieges der Neuinfektionen wird die epidemiologische Lage durch die Corona-Kommission am Montag in einer Sondersitzung neu eingeschätzt“, so Daniela Schmid.

Es ist zu bedenken, dass der Effekt von Präventionsmaßnahmen erst nach einer gewissen Zeitverzögerung zu beobachten ist.

