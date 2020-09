Vulcano Schinkenmanufaktur: Urlaub mit Lust und Liebe im Vulkanland

Besucher aus vielen Teilen Österreichs entdecken im Sommer dieses kulinarische Eck der Steiermark. Das Thermen-Vulkanland und die Schinkenmanufaktur Vulcano werden sehr gut besucht.

Feldbach (OTS) - Der Urlaub in Österreich hat seit der Corona-Krise viel an Wert gewonnen. Obwohl längst noch nicht alles so wie zuvor ist, legen die Österreicherinnen und Österreicher immer mehr Wert auf Erholung im eigenen Land. Das bestätigt auch die Schinkenmanufaktur Vulcano in Auersbach bei Feldbach in der Steiermark



Dabei kommen die Urlauberinnen und Urlauber aus allen Teilen Österreichs in die Schinkenwelt der Familie Habel. “Das Angebot wird von den Leuten sehr gut angenommen. Sie schätzen die Qualität unserer Produkte, das vielfältige angebot und die persönliche Betreuung”, freut sich Bettina Habel, Geschäftsführerin von Vulcano, über den regen Zuspruch. Besonders es die Neuheiten der heurigen Saison werden von den zahlreichen Gästen sehr gut angenommen: Picknicks mit einem reichlich gefüllten Vulcano-Korb, der neue Spielplatz in der Schinkenwelt sowie die Betten im Hanf- und Kornfeld machen den Ausflug in die Schinkenmanufaktur zu einem Wohlfühlausflug und einem kulinarischen Erlebnis.

Dabei wird der Coronavirus natürlich nicht auf die leichte Schulter genommen. Es wird selbstverständlich auf die Hygiene im Betrieb und auf das Abstandhalten geachtet. “Wir haben sehr viel Platz in der Schinkenwelt und somit ist das Abstandhalten kein Problem”, sagt Bettina Habel.



In der Region sind heuer viel mehr Besucher unterwegs als im letzten Sommer und man merkt ein sehr großes Interesse an den heimischen Produkten und Produzenten.

Über Vulcano

Vulcano ist ein Edelschinkenproduzent aus der Südoststeiermark. Der Familienbetrieb widmet sich nachhaltiger und artgerechten Schweinezucht. Damit wird seit 20 Jahren ein ganz besonderer Schinken, bekannt und geschätzt auf der ganzen Welt, produziert . Tief verbunden mit der Region werden die Schweine am hauseigenen Hof aufgezogen und die Schinken in Auersbach getrocknet und veredelt. Vulcano ist das Tierwohl genauso wichtig wie der Geschmack des Schinkens. Daher setzt man auf höchste Tierwohlkriterien und höchst qualitatives Tierfutter.

