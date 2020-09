Bezirksvorsteherin Veronika Mickel - ÖVP - Bürgerforum Josefstadt startet in den Wahlkampf

Machen wir die Josefstadt gemeinsam noch lebenswerter!

Wien (OTS) - Einen Tag nach der Landespartei startete heute auch die Liste Bezirksvorsteherin Veronika Mickel - ÖVP - Bürgerforum Josefstadt offiziell ihren Wahlkampf - selbstverständlich unter Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen. Bezirksvorsteherin Veronika Mickel, ihr Stellvertreter Josef Mantl und der Bezirksparteiobmann Andreas Ottenschläger stellten gemeinsam die Kandidaten für die kommenden Bezirksvertretungswahlen vor und präsentierten die Eckpunkte ihres Programms für die Josefstadt.

"Gerade jetzt braucht der Bezirk eine verlässliche Bezirksvorsteherin Veronika Mickel, die unsere Josefstadt in den letzten Jahren so umsichtig und engagiert weiterentwickelt hat", betont Ottenschläger. Sie und ihr Team hätten mit und für die Josefstädter Bürgerinnen und Bürger eine kluge Umwelt- und Klimaschutzpolitik betrieben, die Lebensqualität im Bezirk verbessert und damit bewiesen, dass dazu keine grüne Bevormundungspolitik notwendig sei. "Die Wiener Grünen - egal wer gerade Vizebürgermeisterin war - haben in der Verkehrspolitik leider gezeigt, dass sie nicht dazu im Stande sind, ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer zu fördern, sondern diese gegeneinander ausgespielt", kritisiert Ottenschläger.

"Mein Anspruch ist es, Wien gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und des Bezirks noch unternehmerischer, noch nachhaltiger und noch lebenswerter zu gestalten", umreißt der stellvertretende Bezirksvorsteher Josef Mantl seine politischen Schwerpunkte für die Josefstadt. Bezirksvorsteherin Mickel hebt vor allem die positive Entwicklung des Bezirks in den letzten Jahren hervor: „In der letzten Wiener Lebensqualitätsstudie ist die Josefstadt der einzige innere Stadtbezirk, wo die Zufriedenheit mit dem Wohnviertel gestiegen ist. Für mich und mein Team ist das Ansporn, diesen erfolgreichen Weg des Miteinanders zum Wohle unseres Bezirks fortzusetzen. Gemeinsam mit meinem Team bitte ich die Josefstädterinnen und Josefstädter bei den kommenden Bezirksvertretungswahlen am 11. Oktober um ihr Vertrauen.“



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/