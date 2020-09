AVISO: PK NEOS Wien – Holen wir Tesla-Fabriken nach Wien!

Mit Christoph Wiederkehr, Sepp Schellhorn und Markus Ornig

Wien (OTS) - Wien steht vor enormen Herausforderungen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Im Unterschied zu vergleichbaren Städten ist die Arbeitslosigkeit in Wien exorbitant hoch. Viele Probleme sind hausgemacht. NEOS Wien Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr, NEOS Nationalrat Sepp Schellhorn und NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig präsentieren einen Plan für mehr Mut in der Wirtschaftspolitik – weil´s nicht wurscht ist.

Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Montag, 14.09.2020 | 09:30 Uhr



Resselpark, vor der TU Wien | 1040 Wien

Datum: 14.09.2020, 09:30 Uhr

Ort: Resselpark bei der TU

1040 Wien, Österreich

