#dif20 Sommertour – Die letzte Woche!

Noch einmal Musik im Freien genießen mit den #dif20 Sommertour-Acts der finalen Woche.

Wien (OTS) - Noch einmal Musik im Freien genießen mit den #dif20 Sommertour-Acts der finalen Woche. Dabei sind: FLAMINGO, THE BAD POWELLS, ONK LOU, Wiener Blond, Kahlenberg und Roman Gregory & Band. Zudem gibt es zum #dif20 Tourabschluss ein Special mit Skolka und ein Electronic Music Special mit Kronehit, DJ BASTILLO und den Global Deejays.

Wien, 11. September 2020. Das längste Donauinselfest aller Zeiten ist in der Zielgerade eingetroffen. 80 Tage vielseitiges und mitreißendes Programm: Das ist der #dif20 Tourbus, der seit 1. Juli 2020 durch GANZ WIEN rollt. Er besuchte bereits mehrere Locations in GANZ WIEN und überraschte dort Wienerinnen und Wiener mit Pop-up-Konzerten. Noch 7 Tage ist der #dif20 Tourbus unterwegs – und ist somit bereit für die letzte Woche der #dif20 Sommertour!

Wo und wann genau der #dif20 Tourbus Halt macht, erfahren Donauinselfest-Fans kurz vor den Auftritten der einzelnen Acts auf der Donauinselfest-Website, Facebook, Instagram und etwa eine Stunde vor dem Act in der dabei!-App via Push-Nachricht.

Das sind die #dif20 Sommertour-Acts bis 18. September 2020:



Heute, 11. September 2020: Die Wilden Kaiser unterwegs in der Inneren Stadt, in der Leopoldstadt und auf der Donauinsel

unterwegs in der Inneren Stadt, in der Leopoldstadt und auf der Donauinsel 12. September 2020: good, bad 'n ugly unterwegs in der Donaustadt und in Döbling sowie Gran Torino Club unterwegs in Ottakring und in der Leopoldstadt

unterwegs in der Donaustadt und in Döbling sowie unterwegs in Ottakring und in der Leopoldstadt 13. September 2020: Die diesjährige Rock The Island Contest-Gewinnerin Maddy Rose unterwegs in Ottakring und in der Inneren Stadt und der Rock The Island Contest-Gewinner-Act Another Vision unterwegs in der Leopoldstadt und in Brigittenau

unterwegs in Ottakring und in der Inneren Stadt und der Rock The Island Contest-Gewinner-Act unterwegs in der Leopoldstadt und in Brigittenau 14. September 2020: FLAMINGO unterwegs in der Inneren Stadt und THE BAD POWELLS unterwegs in Ottakring und auf der Wieden

unterwegs in der Inneren Stadt und unterwegs in Ottakring und auf der Wieden 15. September 2020: ONK LOU unterwegs in Neubau, in der Josefstadt und in Simmering

unterwegs in Neubau, in der Josefstadt und in Simmering 16. September 2020: Wiener Blond unterwegs in der Leopoldstadt und am Alsergrund und Kahlenberg unterwegs in Döbling

unterwegs in der Leopoldstadt und am Alsergrund und unterwegs in Döbling 17. September 2020: Roman Gregory & Band unterwegs auf der Donauinsel

unterwegs auf der Donauinsel 18. September 2020: Special mit Skolka in Ottakring, gefolgt von einem Electronic Music Special zum #dif20 Tourabschluss auf der Donauinsel mit Kronehit, DJ BASTILLO und den Global Deejays



(vorbehaltlich kurzfristiger, beispielsweise wetterbedingter Veränderungen)

#dif20 Sommertour: Das brachte die vergangene Woche



Die vorletzte Woche der #dif20 Sommertour war wie die Wochen davor gespickt mit einem abwechslungsreichen Programm. Luke Andrews, James Cottriall, Gabauer, Mayday, Dennis Jale & Niddl und Ernst Molden rockten GANZ WIEN! Das vielseitige Musikprogramm erklang in den unterschiedlichsten Grätzeln der Stadt, so beispielsweise im Stadtpark (1010), am Meidlinger Platzl (1120), im Auhof Center (1140) und am Kahlenberg (1190).

Dennis Jale & Niddl waren mit dem #dif20 Tourbus beim Schloss Schönbrunn (1130), am Maurer Hauptplatz (1230) und am Naschmarkt (1060) unterwegs und berichten: „Wir wussten nicht, was auf uns zukommt und kannten nur die Erzählungen von Kolleginnen und Kollegen und die Bilder aus den Medien. Als wir dann tatsächlich mit der gesamten Crew am Bus waren und bei strahlendem Sonnenschein den Soundcheck machten, bekamen wir das ‚YEAHHH - das wird cool heute‘-Gefühl. Und dann wurde unser ‚YEAHHH‘ noch übertroffen, als wir direkt vor dem Schloss Schönbrunn parkten und vor diesem unglaublichen Ambiente unsere Show spielen durften! VIELEN Dank an ALLE die mitgearbeitet haben und natürlich an alle, die live mit dabei waren!“

Auch das #dif20 Tourbike radelt in die letzte Woche



Ebenso für das #dif20 Tourbike beginnt die letzte Woche der #dif20 Sommertour. Für die letzten Meter wird noch einmal ordentlich in die Pedale getreten und Spiel, Spaß und viel Freude zu allen jungen Bewohnerinnen und Bewohnern Wiens gebracht:

Heute Freitag, 11. September von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr im Arenbergpark (1030)



Samstag, 12. September von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr im Helmut Zilk Park (1100)

Und zum Abschluss am Mittwoch, 16. September von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr am Schuhmeierplatz (1160)



#dif20 TV-Sommer: 11. Sendung am 11. September 2020

Gleich zwei weibliche Shootingstars machen diese Woche gemeinsam mit Gastgeber Roman Gregory die Stadt unsicher: PIPPA und OSKA bringen auf dem #dif20 Tourbus Stimmung zum Arenbergpark über den Bank Austria Campus bis hin zum Naschmarkt.

#dif20 TV-Sommer Sendung #11: Heute, 11. September 2020 um 20.45 Uhr – u. a. auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen!

#dif20 Shows – Anmeldung zur Verlosung noch bis 13. September 2020

Am 19. und 20. September 2020 finden zum Abschluss des diesjährigen Donauinselfest die #dif20 Shows auf der Donauinsel statt. Mit der #dif20 Die Show, dem #dif20 Schlagergarten und dem #dif20 Kabarettabend & musikalische Gäste kommt die #dif20 Sommertour zu einem fulminanten Ende. Da in diesem Jahr – Corona-bedingt – nur eine begrenzte Anzahl an Menschen bei den Events auf der Donauinsel dabei sein kann, werden im Vorfeld Tickets zu allen drei Shows verlost. Die Anmeldephase zur Verlosung läuft noch bis 13. September 2020 – hier geht es zur Anmeldung!

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22/26

presse @ donauinselfest.at