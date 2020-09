FPÖ-Mahdalik/Fürnkranz: Mit Bau der U5 droht neues KH-Nord-Fiasko

Sondersitzung im Gemeinderat - „Diesmal beginnt das ganze Projekt schon unterirdisch“

Wien (OTS) - Keine neuen Erkenntnisse brachte die heutige Sondersitzung des Wiener Gemeinderates zum sich anbahnenden Fiasko rund um den Bau der U5. „Die erste Ausschreibung war chaotisch und von überteuerten Angeboten geprägt – die Rede ist von 200 Millionen Euro. Bei der zweiten geht nun einfach nichts weiter“, fasst der Verkehrssprecher der Wiener FPÖ, Toni Mahdalik zusammen.

LAbg. Georg Fürnkranz kritisierte heute, dass es über die neuen Ausschreibungen weder Information noch Angaben zum Zeitplan, der mittlerweile weit überschritten sei, gäbe. Auch die Beteuerungen der Wiener Roten und Grünen, dass alles in Ordnung sei, würden kein besseres Licht auf das drohende Unheil werfen, das hier auf die Wiener Steuerzahler zukommt.

Das Vorgehen erinnere die Freiheitlichen ganz im Gegenteil an das KH-Nord, wo bis zuletzt `alles in bester Ordnung´ war. Am Ende standen jahrelange Verzögerungen, auf völlige Unkenntnis zurückzuführende Baumängel und letztendlich Mehrkosten in Höhe hunderter Millionen Euro. „Wenn Rot und Grün Baumeister spielen, wird es am Ende für die Steuerzahler teuer. Wir wollen diesmal Transparenz und Kontrolle von Anfang an, denn wie es aussieht, startet dieses Bauprojekt schon von Anfang an unterirdisch“, so Mahdalik abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at