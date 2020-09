NEOS Wien/Döbling: Petitionsausschuss empfiehlt Widmungsverfahren auszusetzen

Angelika Pipal-Leixner: Entscheidung des Petitionsausschusses gibt Rot-Grün Zeit, die Pläne zu überdenken.

Wien (OTS) - Im gestrigen Petitionsausschuss des Wiener Gemeinderats wurde unter anderem die Petition der Bürgerinitiative "Rettet Heiligenstadt" gegen die geplante Flächenwidmungsplanänderung an der Grinzinger Straße behandelt. Einerseits sprach sich die Petition gegen die vorgesehenen Bebauungsmöglichkeiten am Grundstück des ehemaligen Fernsprechamts Heiligenstadt aus, welche die Sichtbeziehungen zum historischen Pfarrwirt, dem ältesten Wirtshaus Wiens und damit das gesamte Ortsbild in diesem Bereich, massiv beeinträchtigen würden. Andererseits kämpft sie gegen die Verbauung des Sportplatzes und des halben Schulgartens der Volksschule VBS Grinzinger Straße. Hier plant die Stadtregierung, die Schule um 9 Klassen für über 200 Kinder zu erweitern. Die zur Diskussion stehende Widmung ermöglicht eine Bebauung mit bis zu 10,5m Höhe neben der Kleingartensiedlung.

Auch von Seiten der Eltern gab es hier heftigen Widerstand, welchen die Döblinger NEOS von Beginn an und als Erste unterstützten. „Wir müssen die Umwidmung und damit den Verlust von Grün- und Freiraum für ihre Kinder abwenden und stattdessen einen neuen Volksschulstandort im Stadtentwicklungsgebiet Muthgasse schaffen. Ein dementsprechender Resolutionsantrag von uns wurde im Bezirksparlament angenommen. Auch gab das Bezirksparlament eine negative Stellungnahme zur Flächenwidmungsplanänderung ab. Trotzdem möchte die Stadtregierung an ihren Plänen festhalten“, so Angelika Pipal-Leixner, Spitzenkandidatin der NEOS Döbling.

Der Petitionsausschuss entschied, die Petition vorerst in Behandlung zu lassen und empfahl das Widmungsverfahren vorerst auszusetzen. Nun ist die Stadt gefordert, die gewichtigen Einwände der Bevölkerung anzuhören und die Flächenwidmungsplanänderung zu überarbeiten.

"Wir begrüßen die Entscheidung des Petitionsausschusses, da sie Rot-Grün nun Zeit gibt, die Pläne zu überdenken. Wir hoffen auf eine vernünftige Entscheidung im Sinne der Kinder und der Klimawandelanpassung. Ausreichend Platz im Freien für Unterricht und Bewegung ist - insbesondere in Zeiten von Corona – ungemein wichtig. Das Gleiche gilt für den Erhalt von Grünflächen in Zeiten des Klimawandels. Stattdessen muss ein neuer Volksschulstandort, ebenfalls mit ausreichend Freiflächen, im Stadtentwicklungsgebiet Muthgasse geschaffen werden, damit auch die Kinder, die dort in einigen Jahren wohnen werden, ihren Schulweg selbständig und sicher bewältigen können. Der weite, gefährlichen und überlastete Schulweg in die Grinzinger Straße ist hier aus allen Gesichtspunkten keine befriedigende Option“, fasst Pipal-Leixner das gestrige Ergebnis zusammen.

