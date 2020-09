APK Vorsorgekasse verwaltet über eine Milliarde Euro

Die APK Vorsorgekasse AG verwaltet seit diesem Jahr für ihre 500.000 Kunden über eine Milliarde Euro an Abfertigung und ist herausragend bei Performance, Nachhaltigkeit und Konditionen.

Linz (OTS) - 15.000 Arbeitgeber mit 480.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 24.000 Selbständige vertrauen der APK Vorsorgekasse. Ihre Beiträge haben es ermöglicht, dass die APK Vorsorgekasse im Jahr 2020 die Marke von einer Milliarde Euro an Abfertigungsvolumen überschreiten konnte. Dazu beigetragen hat auch das herausragende Veranlagungsergebnis 2019 mit 9,87%, übrigens der beste Wert aller betrieblichen Vorsorgekassen seit deren Gründung. Aktuell liegt das Covid-19 bedingte Ergebnis bei minus 1,75 Prozent.

„In der APK Vorsorgekasse dürfen wir seit diesem Jahr Assets von über einer Milliarde Euro verwalten. Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Finanzmärkte und auf den Arbeitsmarkt haben den Weg zum Erreichen dieses Meilensteins zweifelsfrei erschwert. Umso mehr freuen wir uns, diesen Schwellwert nun nachhaltig erreicht zu haben“, sagt Vorstandsdirektor Dipl.-Ing. Thomas Keplinger.

Anzahl der Anträge explodierte wegen Covid-19

Trotz des Angebots der Kurzarbeit haben sich mit Beginn des Lockdowns viele Unternehmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getrennt. Die Beendigung eines Dienstverhältnisses durch den Arbeitgeber bewirkt in der Regel, dass die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter einen Verfügungsanspruch gegenüber der betrieblichen Vorsorgekasse haben, wenn zumindest drei Beitragsjahre in das System der Abfertigung Neu vorliegen.

Während von der APK Vorsorgekasse AG im März 2020 um 38 Prozent mehr Verfügungsanträge verglichen mit 2019 versendet wurden, lag die Steigerung im April bereits bei 136 Prozent. Im Mai flaute diese explosionsartige Steigerung rasch ab, es wurden lediglich zwölf Prozent mehr Anträge versendet.

„In Zeiten von Unsicherheit – und der Verlust des Arbeitsplatzes zählt definitiv dazu – ist ein optimales Kundenservice und eine rasche Auszahlung der Abfertigung wichtig“, sagt Keplinger. Gleichzeitig war es erforderlich, den überwiegenden Anteil der APK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Homeoffice zu senden. „Trotz dieser schwierigen Umstände ist es unserem Team gelungen, mit einer durchschnittlichen Wartezeit von unter zehn Sekunden telefonisch erreichbar zu sein, Mails innerhalb eines Werktages zu beantworten und Auszahlungen so rasch wie möglich durchzuführen.“

Wie hat sich Covid-19 auf die Veranlagung ausgewirkt?

Das seit 2015 umgesetzte Veranlagungskonzept zielt darauf ab, den realen Wert der veranlagten Kundengelder über einen mehrjährigen Zeitraum zu erhalten und idealerweise zu vermehren. „Das ist an sich in Zeiten von negativen Zinsen auf sichere Veranlagungsformen und einer Inflation, die über einem Prozent liegt, keine triviale Aufgabe. Diese Herausforderung steigt aber in Zeiten einer Pandemie exponentiell“, erklärt Keplinger.

Die APK Vorsorgekasse erreicht dieses Ziel durch eine extrem breite Streuung der veranlagten Mittel, kurzfristige Schwankungen werden bewusst akzeptiert. „Eine Performance von minus 1,75 Prozent per Ende August 2020 ist sicherlich nicht jenes Ergebnis, das wir uns wünschen“, betont Keplinger. „Aber betrachtet man die Jahre 2019 und 2020 gemeinsam, so liegen wir bei einem respektablen Durchschnittswert von vier Prozent jährlich.“

APK veranlagt in nachhaltige Finanzprodukte

Mehr als die Hälfte des Volumens veranlagt die APK Vorsorgekasse inzwischen in Fonds, die das österreichische Umweltzeiten für nachhaltige Finanzprodukte tragen. „Wir bemühen uns intensiv, die uns anvertrauten Beiträge auch im Sinne der Nachhaltigkeit zu veranlagen“, so Keplinger. Rund 135 Fonds haben Anfang dieses Jahres das Österreichische Umweltzeichen, die höchste Auszeichnung für nachhaltige Veranlagung, getragen. Alleine sechs dieser Fonds sind ausschließlich im Besitz der APK Vorsorgekasse AG. Zusätzlich gibt es noch einen weiteren Fonds für nachhaltige Immobilien in einem Gemeinschaftsprodukt mit anderen Investoren.

Innovativ und kundenorientiert

Die APK Vorsorgekasse setzt bei der Information ihrer Kunden auf eine innovative Eigenentwicklung. „Als erste betriebliche Vorsorgekasse Österreichs haben wir für unsere Kunden eine App entwickelt. Damit kann jeder Kunde rund um die Uhr sein Konto abrufen, Infos herunterladen und die monatlichen Beiträge der Arbeitgeber überprüfen“, erklärt Keplinger. „Damit sind wir nicht nur Innovationstreiber in der Branche, sondern können auch unsere Verwaltungskosten im Sinne unserer Kunden möglichst niedrig halten.“

Über die APK Vorsorgekasse AG

Die APK Vorsorgekasse AG hat eine solide und sichere Eigentümerstruktur. Rund zwei Drittel der Anteile an der APK Gruppe stehen im Eigentum von österreichischen Industrieunternehmen, welche die Beteiligung auch im Interesse ihrer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen. Ein weiteres Drittel der Anteile steht im Eigentum öffentlicher Einrichtungen, die ebenso penibel auf eine sichere Veranlagung der Gelder achten.

Rückfragen & Kontakt:

APK Vorsorgekasse AG

Dipl.-Ing. Thomas Keplinger

Mitglied des Vorstands

Telefon: +43 (0)664 54 86 277

E-Mail: thomas.keplinger @ apk.at