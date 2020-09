Wiener Privatklinik: der neue Sofia 2 SARS Antigen FIA Test

Wiener Privatklinik bietet ab sofort den „15 Minuten Covid – Schnelltest“ als erste Privatklinik in Österreich!

Wien (OTS) - Ab sofort bietet die Wiener Privatklinik den Sofia 2 SARS Antigen FIA Test. Der Covid-19-Antigentest ist ein diagnostischer Test zum Nachweis einer Infektion mit SAR-CoV-2, ganz gleichwertig zu den RT-PCR-Tests. Der Schnelltest funktioniert nach einem neuen Prinzip, mit dessen Hilfe SARS-CoV-2-Viren direkt immunologisch nachgewiesen werden.

Noch vor einigen Monaten hätte wohl keiner von uns geahnt, dass sich unser Leben innerhalb kürzester Zeit so drastisch verändern würde. Reisen, Freunde und Familie zu besuchen, ohne an das Corona-Virus denken zu müssen, war selbstverständlich. Aber es kehrte eine neue Normalität ein.

Das Credo der vergangenen Monate war, dass wir uns an eine neue Normalität gewöhnen müssen.

„Die Wiener Privatklinik reagiert schnell auf die Änderungen, und bietet ab sofort als erste Privatklinik in Österreich den neulich von FDA (U.S. Food and Drug Administration) zugelassenen Test – Sofia 2 SARS Antigen FIA Test“, so Prim. Dr. Walter Ebm, CEO der Wiener Privatklink.

Sofia 2 SARS Antigen FIA Test

Der Covid-19-Antigentest ist ein diagnostischer Test zum Nachweis einer Infektion mit SARS-CoV-2.

Entsprechend der Angaben der Herstellerfirma ‚Quidel‘ „handelt sich dabei um einen Test, der innerhalb von Minuten Ergebnisse liefern kann. Bei dem Antigentest „Sofia 2 SARS Antigen FIA“ werden innerhalb von 15 Minuten Nukleokapsid-Proteine mittels Immunfluoreszenz nachgewiesen. Als Probenmaterial dienen Nasopharynx-Abstrich oder Abstriche aus der Nase.

Der Sofia 2 SARS-Antigen FIA-Test basiert auf der Immunfluoreszenz-Technologie nach dem Sandwich-Prinzip für den qualitativen Nachweis von Nukleokapsid-Protein aus SARS-CoV und SARS-CoV-2.

Sofia 2 SARS Antigen FIA Test: Schnell und zuverlässig

Einer der Hauptvorteile dieses Antigentests gegenüber der bewährten RT-PCR-Technologie ist die Schnelligkeit. Ein Ergebnis erhält man innerhalb von ca. 15 Minuten.

„Der Sofia 2 SARS Antigen FIA Test hilft uns in kurzer Zeit Verdachtsfälle zweifelsfrei aufzuklären. Damit ist ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des neuen Virus getan. Die Gesundheit unserer MitarbeiterInnen und PatientInnen hat oberste Priorität, ebenso die Sicherheit aller an unseren Arbeitsprozessen beteiligten Personen, deswegen wollen wir ihnen eine sicheren und schnellen Test anbieten und unsere Privatklinik während der Covid – Situation sicher halten“, so Prim. Dr. Walter Ebm, CEO der Wiener Privatklinik.

