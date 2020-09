Premiere am 21. September 2020, 20 Uhr: "Nina Simone: Four Women" - von Christina Ham

Musik Theater über Nina Simone

Wien (OTS) -



Premiere 21. September 2020, 20 Uhr

Vorstellungen 23./ 24. / 25. / 27.09 / 28. / 29.9 / 01. / 02. / 03.10, 20 Uhr

Regie: Joanna Godwin-Seidl & Dave Moskin

Mit: Dorretta Carter, Achan Malonda, Kudra Owens, Shari Truth Watson

vienna theatre project präsentiert:

Saisoneröffnung! Premiere in Theater Drachengasse. Black Lives Matter. Eine bewegende Geschichte über starke Frauen, Zusammenhalt und Zivilrecht.

Vor dem Hintergrund des 16. September 1963, am Tag nach dem Bombenangriff auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama. Nina Simone: Four Women folgt der ikonischen Sensation, während sie ihre Karriere von Künstler zu Künstler-Aktivist verlagert, da sie meinte: "Die Verantwortung eines Künstlers ist es, die Zeit zu reflektieren." Nina Simone: Four Women verwendet den Rahmen eines ihrer historischsten Songs "Four Women", um einer Gruppe von Frauen eine freche und bewegende Stimme zu verleihen und die Herausforderungen zu meistern. Hören Sie sich ihre Geschichte mit einer phänomenalen Besetzung an, die einige der beliebtesten Bürgerrechtshymnen von Nina Simone wie "Mississippi Goddam" und "Young, Gifted and Black" singt, um einen Künstler und die Frauen um sie herum zu betrachten während ihre Reise sie auf einen Weg der Entdeckung und Heilung führt.

"Es ist eine Show mit blutigen Knöcheln ... langsames Brennen, dramatische Knockouts" Washington Post

"Eine bemerkenswerte Show in vielerlei Hinsicht - sie unterscheidet sich grundlegend von jeder Revue, die Sie jemals gesehen haben ..." Chicago Tribune

Gesponsert von U.S.Embassy Vienna, Theater Drachengasse, Ine&Thomas Photography, Demobrewery und Cachinnatus Pictures

PREMIERENEINLADUNG: "Nina Simone: Four Women" - von Christina Ham

Regie: Joanna Godwin-Seidl & Dave Moskin

Mit: Dorretta Carter, Achan Malonda, Kudra Owens, Shari Truth Watson



Karten:

Tel.: 01/5131444

karten @ drachengasse.at

www.drachengasse.at/karten.asp

Datum: 21.09.2020, 20:00 Uhr

Ort: Theater Drachengasse

Fleischmarkt 22, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.drachengasse.at

Rückfragen & Kontakt:

vienna theatre project

Joanna Godwin-Seidl

Intendant/Regisseur

069912127679

office @ viennatheatreproject.at

www.viennatheatreproject.com