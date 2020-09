Eröffnung des EVER Pharma Auditoriums der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität

Mit der Patronanz und großzügigen finanziellen Zuwendung erweitert das Pharmaunternehmen die seit Jahren bestehende Kooperation mit der Paracelsus Uni in Forschung und Lehre.

Salzburg (OTS) - Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) in Salzburg und das Pharmaunternehmen EVER Pharma liegen nur knapp 40 Kilometer voneinander entfernt. Nun rücken die beiden noch näher zusammen und vertiefen ihre bereits bestehende Kooperation. EVER Pharma übernimmt die Patronanz des Auditoriums im Haus D, des jüngsten Gebäudes der PMU, das vorwiegend der Pharmazie gewidmet ist. Das "EVER Pharma Auditorium" wurde am 10. September 2020 von Dr. Friedrich Hillebrand, Mitinhaber der EVER Pharma Gruppe, und PMU-Rektor Prof. Wolfgang Sperl feierlich eröffnet – gemeinsam mit dem emeritierten Gründungsrektor Prof. Herbert Resch und Pharmazie-Vorständin Prof. Johanna Pachmayr

EVER Pharma fördert seit mehr als einem Jahrzehnt Institute der Paracelsus Universität in Salzburg und Abteilungen der Salzburger Landeskliniken – Universitätsklinikum der PMU. Die Projekte in der Grundlagenforschung und die Kooperationen in der Auftragsforschung haben bereits wissenschaftlich interessante Ergebnisse erbracht. Darüber hinaus haben Studierende des 2017 gestarteten Pharmaziestudiums der Paracelsus Universität die Möglichkeit, ihre Industriepraktika im global tätigen Pharmaunternehmen zu absolvieren.

Die Forschungsabteilung der EVER Pharma und das Institut für Pharmazie der PMU haben gemeinsam bereits mehrere Forschungsprojekte im Bereich Produktinnovation und -verbesserungen realisiert. "Als innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen und gemäß unserem Leitsatz ,Der Gesundheit verpflichtet´, liegt uns die Förderung erstklassiger Forschung und Ausbildung besonders am Herzen", erklärt Dr. Friedrich Hillebrand, Mitinhaber der EVER Gruppe die Hauptmotivation für den Ausbau der Zusammenarbeit. "Die PMU steht für exzellente Forschung sowie Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Daher wird die bewährte Kooperation laufend vertieft und ausgeweitet."

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl, Rektor der Paracelsus Universität, sieht in EVER Pharma einen wertvollen Partner auf mehreren Ebenen: "Wir sind sehr dankbar, dass dieses renommierte Unternehmen die Patronanz für das Auditorium im Haus D übernommen hat und damit auch die Infrastruktur der PMU großzügig fördert. Dies ist eine erfreuliche Erweiterung der bereits bestehenden Kooperation in Lehre und Forschung." Darüber hinaus profitiere das Pharmaziestudium der PMU mit seiner forschungsbasierten Lehre vom Input aus der Praxis. Gleiches gelte für die Grundlagenforschung, die sich den Erfahrungsschatz von EVER Pharma in Forschung, Entwicklung und Herstellung von Pharmazeutika mit ins Boot holen könne.

EVER Pharma legt seinen Fokus auf Forschung, Entwicklung und Herstellung von injizierbaren Arzneimitteln für Neurologie, Intensivmedizin und Onkologie. Das weltweit tätige Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in St. Gilgen/Unterach konzentriert sich dabei auf klinische und nichtklinische Grundlagenforschung im Bereich neuronaler Erkrankungen (Cerebrolysin) und Produktinnovationen im Bereich komplexer injizierbarer Arzneimittel.

