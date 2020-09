Markus Gerstberger neuer Vorstand für Retail, Digital und IT bei Austrian Anadi Bank

Klagenfurt (OTS) - Markus Gerstberger (38) wird per 1. November in den Vorstand der Austrian Anadi Bank berufen und die Bereiche Retail, Digital Banking & IT verantworten. Franz Reif beendet seine Vorstandstätigkeit nach sechs Jahren und übergibt im Zuge eines digitalen Generationswechsels an den ausgewiesenen Digital-Experten Gerstberger.

Markus Gerstberger wird – vorbehaltlich der finalen Zustimmung durch den Aufsichtsrat im Laufe dieses Monats – neuer Retail- und Digital-Vorstand der Austrian Anadi Bank. Der Bankmanager der jungen Generation kann als Digital Native und Experte für Digital Banking auf jahrelange Führungserfahrung im Bankensektor verweisen.

Führungserfahrung mit digitalem Schwerpunkt

In den vergangenen acht Jahren hatte der studierte Betriebswirt mit MBA-Abschluss aus St. Gallen die Position des Director Consumer Business bei der Santander Bank Österreich inne. Dort zeichnete er verantwortlich für das österreichweite B2B2C Konsumentenfinanzierungsgeschäft, Karten und Vorsorgeprodukte. Nach und nach wurde seine berufliche Rolle um weitere Bereiche wie Consumer Finance, Customer Experience Management sowie Marketing-Produktmanagement und -Kommunikation erweitert: So war Markus Gerstberger etwa Projektverantwortlicher für die strategischen Digitalprojekte bei Santander und für die Optimierung des konzertierten Multikanalvertriebs.

Im Verlauf seiner Karriere bei Santander absolvierte Gerstberger einige Auslandseinsätze, vertrat den CEO in verschiedenen Gremien, wirkte maßgeblich an der Weiterentwicklung der Gesamtunternehmensstrategie mit und rief ein Talent Management Programm ins Leben. Vor seiner Funktion bei Santander in Österreich bekleidete der gebürtige Deutsche leitende Positionen bei der GE Money Bank Österreich sowie der Santander Consumer Bank AG in Deutschland.

Neue Business Strategie und digitaler Generationswechsel

Die Austrian Anadi Bank steht unmittelbar vor dem offiziellen Startschuss zu ihrer neuen Business Strategie: Diese wird großen Wert auf Kunden- und Marktorientierung im digitalen Zeitalter legen und daher nichts weniger als einen digitalen Generationswechsel einleiten – und eben einen solchen nimmt das Institut nun auch im Vorstand vor. Nach fast sechs Jahren wird COO Franz Reif per 30. September seine Vorstandstätigkeit beenden, die Austrian Anadi Bank verlassen und dem Institut noch bis Ende März 2021 beratend zur Seite stehen. Christian Kubitschek, CEO der Austrian Anadi Bank: „Wir bedanken uns sehr herzlich bei Franz Reif für seine hervorragende Arbeit, sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz in diesen Jahren als Kollege und Vorstandsmitglied der Austrian Anadi Bank. Franz Reif hat in seiner Vorstandszeit nicht zuletzt seine Verantwortungsbereiche Digital & Innovation, IT und Operations stark geprägt und eine hervorragende Basis für die zukünftige Entwicklung des Instituts gelegt.“

Ein Digital-Experte der neuen Generation

CEO Christian Kubitschek sagt über den Neuzugang im Vorstand: „Mit Markus Gerstberger konnten wir einen Top-Bankmanager und ausgewiesenen Digitalexperten der Millennial-Generation an Bord holen. Unsere neue Geschäftsstrategie wird viele digitale Schwerpunkte haben. Mit Markus Gerstberger und Ferdinand Wenzl, unserem CRO und CFO, der ebenfalls eine digitale DNA besitzt, haben wir dafür nun genau die richtigen Skills im Vorstandsteam. Ich freue mich auf den gemeinsamen Erfolgsweg, der vor uns liegt.“ Markus Gerstberger meint über seine neue Aufgabe: „Es freut mich sehr, gerade jetzt ein Teil der Anadi Bank zu werden. Das Institut hat viel vor und die erfolgversprechende neue Digitalstrategie steht vor dem Kick-off. Es ist eine tolle Aufgabe, die Austrian Anadi Bank gemeinsam mit dem ganzen Team auf diesen neuen Erfolgskurs zu führen.“

Neue Strategie unmittelbar vor dem Start

Wichtige Bestandteile der strategischen Neuaufstellung der Austrian Anadi Bank werden zum Beispiel die umfassende Stärkung des Standortes und Heimmarktes Kärnten mitsamt dem Ausbau eines dort angesiedelten Digital Banking Hub sein. Dabei wird sich die Bank auch als attraktiver Arbeitgeber für lokale bzw. regionale IT- und Digitalexpertinnen und -experten positionieren. Die schon jetzt sehr leistungsstarke Online-Plattform wird im Hinblick auf die Skalierbarkeit für den gesamten deutschsprachigen Raum weiterentwickelt. Die neue digitale Business Strategie wird voraussichtlich noch im September dem Aufsichtsrat der Austrian Anadi Bank zur Beschlussfassung vorgelegt.

Über Austrian Anadi Bank AG:

Die Austrian Anadi Bank AG ist eine österreichische Hybridbank mit den Geschäftssegmenten Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance. Mit ihrem einzigartigen Leistungsversprechen, das auf einem modernen Hybridansatz basiert, fordert die Anadi Bank traditionelle Bankmodelle heraus: Einerseits bietet sie persönliche Kundenbetreuung über einen Multi-Channel-Ansatz mit Filialen und einem Team von Customer Care Agents. Andererseits setzt die Anadi Bank auf einfach zu nützende digitale Services und entwickelt dazu ihre digitale Wertschöpfungskette laufend weiter. Als Hausbank zahlreicher KMUs in Handel, Industrie und Immobilien setzt das Institut die Vorteile seiner schlanken Struktur und hohen Entscheidungsgeschwindigkeit gezielt ein. Besonderen Fokus legt die Anadi Bank dabei als Produktspezialist auf smarte und maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen. In Kärnten, der Steiermark und Wien arbeiten rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ca. 57.000 Kundinnen und Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Ketchum Publico GmbH

Mag. Axel Schein

Telefon: +43 (0) 664 808 69 149

anadibank @ ketchum-publico.at

presse @ anadibank.com

anadibank.com